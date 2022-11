En voila une rumeur qui sort de nulle part.

D’après le site que perosnne ne connait, insider-gaming, Monster Hunter Rise arrive sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC en 2023 et sera disponible sur Game Pass.

Monster Hunter Rise sera disponible le 20 janvier 2023, ainsi que l’extension qui sera lancée au printemps 2023. Il est dit que Monster Hunter Rise sera un » portage 4K60 » complet avec » audio 3D » sur les consoles current-gen. Daprès la même source, l’annonce sera bientôt dévoilée, probablement aux Game Awards le 8 décembre.