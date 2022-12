Alors là, on s’y attendait pas.

Gameloft annonce aujourd’hui le report de son jeu de Kart Free to Play Disney Speedstorm pour l’année prochaine. La société a partagé une déclaration sur la situation sur les médias sociaux. Gameloft a noté que la décision a été prise pour répondre à ses attentes et s’assurer qu’elle peut fournir « une expérience de course rapide et compétitive qu’ils reviendront jouer pendant des années ». L’annonce des DLC de Mario Kart ce mois-ci n’a certainement pas aider.

Disney Speedstorm a été annoncé pour la Switch lors d’un Nintendo Direct en février. Il était initialement prévu pour l’été dernier.