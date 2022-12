Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Action Games Bundle (5 in 1) – 3.2GB

Grappling Dash – 3.1GB

Adventure Academia: The Fractured Continent – 2.3GB

Aero Striker – World Invasion – 2.2GB

World War Battle Heroes Field Armies Call of Prison Duty Simulator – 1.5GB

My Coloring Books – 2 in 1 Bundle – 1.1GB

Aka – 1.0GB

Swordship – 913MB

Breakers Collection – 848MB

Chained Echoes – 717MB

Grammarian Ltd – 717MB

Xanchuchamel – 617MB

Lone Ruin – 563MB

AlphaLink – 511MB

Pixel Cup Soccer – Ultimate Edition – 501MB

Food Truck Tycoons – 2 in 1 Bundle – 439MB

Cosmo Dreamer – 433MB

Startup Company Console Edition – 401MB

Petite Adventure – 320MB

Kids Party Checkers – 279MB

Lil Gator Game – 252MB

Football Kicks – 226MB

Simona’s Requiem – 221MB

Vengeful Guardian: Moonrider – 165MB

Panda Punch – 136MB

Farming Real Simulation Tractor, Combine Trucks Farmer Land Game – 131MB

Package Inc – 130MB

Headbangers in Holiday Hell – 103MB

Lost Snowmen – 98MB

Mind Jab – 80MB

GyroBlade – 73MB

Void Prison – 58MB

Chubby Cat 2 – 38MB