QUByte Interactive et le développeur Cadabra Games ont annoncé qu’ils s’associaient pour le prochain titre Adore sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. Adore est un jeu d’action et de créatures mettant en scène Lukha, qui est capable d’invoquer et de contrôler des créatures pour combattre à ses côtés.

L’éditeur Untold Tales et le développeur Kautki Cave ont annoncé aujourd’hui Flame Keeper, un jeu d’action dynamique de type rogue-lite. Le jeu fera l’objet d’une bêta fermée fin janvier prochian sur PC et sortira sur Pc et Nitendo Switch l’année prochaine.

Le développeur de Gunman Clive, Bertil Hörberg, est en train de finaliser son prochain projet, Onion Assault, qui sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Le titre est prévu pour janvier.

Bien que Hörberg n’ait pas donné beaucoup de détails, nous savons qu’Onion Assault est un jeu de plateforme en 2D, dont la mécanique principale consiste à ramasser des objets et à les lancer. Toutes sortes d’objets peuvent être lancés : oignons, barils, ennemis et boss. Quant à l’histoire, la description officielle indique : « L’empire maléfique de Croquetto tente de conquérir Onionia et c’est à un courageux cultivateur d’oignons, et à sa mère, d’arrêter l’invasion tyrannique de l’armée fasciste ! »

Une date de sortie définitive a été annoncée pour la version Nintendo Switch de Rakuen. Il a été confirmé aujourd’hui que la sortie du titre d’aventure est prévue pour le 23 mars 2023. Nous avions déjà entendu parler de Rakuen sur Nintendo Switch en mai dernier. Il semble que le jeu ait été retardé, car il devait initialement être lancé sur la console de Nintendo cette année.

Un jour, le garçon demande à sa mère de l’escorter dans le monde fantastique de son livre de contes préféré, afin qu’il puisse demander au gardien de la forêt de lui accorder un souhait. Afin de réaliser son souhait, le garçon doit relever un ensemble de défis qui consistent à aider ses voisins à l’hôpital en interagissant avec leurs alter-ego dans le monde fantastique… …Un vieil homme grincheux qui garde une boîte à musique cassée de sa vie tout en se plaignant de ne jamais recevoir de visiteurs ; une jeune femme dans le coma dont le mari ne l’a pas quittée depuis des mois ; une petite fille qui se lamente sur un ami dont elle n’a jamais pu dire au revoir après être tombée malade… Le garçon commence lentement à réaliser que ses voisins sont en proie à des secrets et des luttes qui sont mystérieusement liés à l’étrange hôpital.

L’éditeur Nexon et les développeurs Neople, Arc System Works et Eighting ont annoncé que DNF DUEL serait disponible sur Nintendo Switch au printemps 2023. Parallèlement à cette annonce, le personnage DLC Spectre a également été révélé.

Le combat d’action à l’extrême ! L’un des RPG les plus populaires et les plus joués au monde, Dungeon and Fighter, est de retour sous forme de jeu de combat en 2,5D. Choisissez parmi 16 personnages charmants, chacun avec ses compétences et sa personnalité. Déjouez, surjouez ou battez carrément vos adversaires et devenez le maître de l’Ultimate Will ! DNF Duel réinterprète parfaitement les classes emblématiques du jeu de rôle classique Dungeon and Fighter. Qu’il s’agisse des tirs fulgurants du Ranger rusé ou de la puissance brute du Berserker frénétique, les traits emblématiques de chaque personnage ont été renforcés et retravaillés.

Au total, 16 personnages uniques sont disponibles : Berserker, Striker, Grappler, Inquisiteur, Dragon Knight, Ranger, Hitman, Kunoichi, Enchanteresse, Vanguard, Swift Master, Ghostblade, Troubleshooter, Crusader, Launcher, et un personnage caché à débloquer. Appréciez vos duels dans 8 niveaux différents : Sky Tower, Oceanic Express, Moonlight Tavern, Hendon Myre, Ghent City of God, Saint Horn, Zelva, Ruines.

DNF Duel amène le genre du jeu de combat à un tout autre niveau avec son système de combat et ses tactiques uniques. Chaque personnage a ses propres mouvements et forces, qui sont encore accentués par leurs effets d’éveil. N’oubliez pas de surveiller votre jauge de MP et votre jauge de dégâts blancs, de peur que votre adversaire ne vous prenne par surprise ! Le mode Histoire vous permet de jouer l’histoire d’origine de chaque personnage, offrant une expérience totalement immersive dans le monde de Dungeon and Fighter. Personnalisez votre profil de joueur, et débloquez des fonds d’écran et des sons exclusifs dans la galerie !

Helvetii est un jeu « Chara Action » prenant place au sein de la mythologie gauloise et celte. Tailler vous un chemin contre la gangrène qui s’étend à travers vos terres, utilisez les dons d’anciennes divinités, et démontrer vos prouesses en tranchant, jonglant et écrasant vos ennemis.

Helvetii sera lancé en version numérique sur Nintendo Switch le 3 février 2023, via l’eShop donc. Il était auparavant ciblé pour cette année, mais l’équipe avait besoin d’un peu plus de temps pour conclure le développement. Outre la date de sortie, nous savons également que Red Art Games sera en charge de la version physique d’Helvetii. La société produira 2 900 exemplaires de l’édition en boîte. Helvetii coûtera l’équivalent 16,99 $ sur l’eShop de la Nintendo Switch. La version physique, qui suivra quelques semaines plus tard, est désormais disponible en précommande ici pour 29,99€.

L’éditeur Sekai Project et le développeur illuCalab s’associent pour porter Alice Escaped ! sur Nintendo Switch. Une date de sortie a déjà été déterminée: le 27 janvier 2023. Alice Escaped ! est un jeu Metroidvania centré sur « les aventures d’Usada et de Kotora, qui se sont égarés dans un étrange pays des merveilles peuplé de grimoires et doivent courir après une mystérieuse fille nommée Alice afin de retourner dans leur propre monde. »

L’éditeur Playism et le développeur GeSEI unkan ont déterminé une date de sortie pour Drago Noka. Le jeu débarquera sur Nintendo Switch le 12 janvier 2023.

RedDeerGames a publié un nouveau trailer pour son jeu dungeon crawler pour la Nintendo Switch, UnderDungeon, qui révèle la date de sortie du 13 janvier 2023 !

7 Days to End with You sortira lui le 26 janvier prochain sur la boutique en ligne (eShop) de la console hybride de Nintendo.

Devinons les mots et déchiffrons l’histoire

Ce jeu est un puzzle d’un nouveau genre, ou tu dois deviner le language et déchiffrer l’histoire!

Cette histoire est une courte épopée de 7 jours

Cette histoire se finira dans 7 jours

C’est une courte histoire qui peut etre complétée en 5 minutes!

Essaie de déchiffrer l’histoire de tes propres mains!

Comme un puzzle, tu devras essayer de déduire pièce par pièce.

Tu es l’observateur de cette histoire. Tu es l’observateur de l’histoire et tu traduis les mots de la personne.

Tu es libre de percevoir le sens des mots. La relation entre ces deux personnes est composée des mots que tu ressent. L’histoire de ces deux personnes est composée des mots que tu ressent. Leur monde peut etre une courte et banale histoire ou une longue, étrange histoire, en fonction de ta compréhension. Les deux peuvent même exister en même temps! L’histoire sera complète par ton interpretation. Chaque histoire que tu comprends et ressent est correcte.

Alors que tu observes, il n’y a rien de mal a ce que deux histoires se déroulent simultanément.

Tes choix peuvent changer la fin de l’histoire. Meme si tu ne comprends pas l’histoire la première fois, tu peux la répéter encore et encore. Essaie de comprendre petit à petit.

Une date de sortie définitive a été partagée pour Drainus sur Nintendo Switch (on en avait déjà parlé rapidement ici avec un petit trailer). Le jeu de shoot’em up arrivera le 2 février 2023. Drainus avait déjà été confirmé sur Nintendo Switch en septembre. Une version physique est même déjà prévue est précommandable ici.

Ib, le jeu d’exploration créé par kouri, a reçu une date de sortie définitive sur Nintendo Switch. Playism a révélé aujourd’hui qu’il sera lancé le 9 mars 2023. Ib avait déjà été annoncé sur Switch lors d’un Nintendo Direct cette année. Il sera disponible sous forme de remake avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

Ib se rend à une galerie d’arts avec ses parents. Alors qu’elle se promène dans les couloirs, admirant les œuvres, elle se retrouve soudain seule. En se mettant à la recherche d’autres visiteurs, elle réalise que la galerie a… changé.

Un jeu d’aventure en 2D qui prend place dans les couloirs d’une angoissante galerie d’arts. Échappez-vous en résolvant des énigmes à l’aide de différents objets et en apprivoisant les œuvres d’arts hantées.

Fonctionnalités

Des événements étranges et des énigmes dans un décor de galerie d’arts hantée

Des graphismes élaborés et immersifs en pixel art

Une jouabilité minimaliste (se déplacer/examiner/parler) accessible à tout type de joueurs et joueuses

Sept fins différentes en fonction des choix et actions de votre personnage

Des quêtes secondaires stimulantes comme la collection des œuvres et des donjons supplémentaires à débloquer une fois le jeu terminé

Ajouts de la version remastérisée

Dans cette version remastérisée du jeu original « Ib », sorti en février 2012, les fans découvriront du contenu et des fonctionnalités inédites.

Plus grande résolution d’image, permettant d’admirer Ib en grand et plus détaillée

Refonte quasi-totale des graphismes des personnages, des niveaux et des décors

Ajout de nouvelles œuvres, et amélioration de celles existantes

Ajustement des énigmes tout en garantissant une jouabilité accessible à tout type de joueurs et joueuses

Ajout de nouvelles fonctionnalités et modification de certaines existantes. Nouvelles énigmes inédites

Ajout d’une fonction de zoom, permettant d’examiner de petits objets et les détails des œuvres

Ajout d’une fonction de discussion, permettant de consulter les personnages secondaires qui vous accompagnent dans votre aventure

Refonte de la musique, avec des pistes originales composées exclusivement pour la version remastérisée