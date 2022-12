Partez à l’aventure entre amis dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, entrez dans une nouvelle ère de la danse avec Just Dance 2023, découvrez la vérité derrière le grand cataclysme dans HARVESTELLA et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en novembre sur le Nintendo eShop.

Liste des jeux :

-Pokémon Écarlate et Violet

-Just Dance 2023 Edition

-Harvestella

-It Takes Two

-Doraemon Story of Seasons

-Football Manager 2023 Touch

-Sifu

-Rogue Legacy 2

-Tactics Ogre : Reborn