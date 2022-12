Nintendo vient de lancer des promotions sur l’eShop de la Switch.

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Axiom Verge – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Carrion – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chicory: A Colorful Tale – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Death’s Door – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Disco Elysium: The Final Cut

– Divinity: Original Sin 2 – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Doom Eternal Deluxe Edition – $22.49 (prix de base: $89.99)

– Downwell – $2.00 (prix de base: $2.99)

– Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition – $14.24 (prix de base: $94.99)

– Dragon Ball FighterZ FighterZ Pass 3 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Hades – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Hollow Knight – $7.50 (prix de base: $15.00)

– Hyper Light Drifter $10.99 (prix de base: $19.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – $49.99 (prix de base: $79.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $10.19 (prix de base: $29.99)

– Overcooked! All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Portal Companion Collection – $13.39 (prix de base: $19.99)

– Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Shin Megami Tensei V – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Mania Encore DLC – $2.49 (prix de base: $4.99)

– Spelunky 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Stardew Valley – $9.99 (prix de base: $14.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – $34.99 (prix de base: $69.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Digital Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Undertale – $10.04 (prix de base: $14.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)