Le total des expéditions et des ventes numériques de SAMURAI MAIDEN a dépassé les 50 000 unités, ont annoncé D3 Publisher et le développeur SHADE.

Grâce aux chiffres de vente de Famitsu, nous savons qu’au moins 7 884 de ces ventes concernent des exemplaires physiques au Japon (4 360 exemplaires sur Nintendo Switch, 3 524 exemplaires sur PlayStation 4). SAMURAI MAIDEN a été lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch le 1er décembre au Japon et en Asie, et sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC via Steam le 8 décembre dans le monde entier.