Voici le top des ventes de la semaine (du 5 au 11 décembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Bon lancement pour Dragon Quest Treasures qui fait un score logique pour un spin-off de cette série phare, et il risque de garde un bon cap avec les fêtes de fin d’année. Gros big-up aussi pour Witch on the Holy Night qui fait des scores honorable qu’importe la plateforme.

01./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 277.676 / 3.702.482 (-10%)

02./00. [NSW] Dragon Quest Treasures # <RPG> (Square Enix) {2022.12.09} (¥7.264) – 143.650 / NEW

03./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 51.315 / 3.497.714 (+32%)

04./00. [NSW] Witch on the Holy Night # <ADV> (Aniplex) {2022.12.08} (¥6.000) – 39.759 / NEW

05./00. [PS4] Witch on the Holy Night # <ADV> (Aniplex) {2022.12.08} (¥6.000) – 26.585 / NEW

06./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 21.583 / 4.949.748 (+105%)

07./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 21.094 / 2.898.728 (+92%)

08./06. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 17.187 / 810.251 (+87%)

09./03. [NSW] Mario + Rabbids: Galaxy Battle <SLG> (Nintendo) {2022.12.02} (¥5.980) – 13.466 / 31.113 (-24%)

10./12. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 11.239 / 938.508 (+164%)

Cette semaine, la Nintendo Switch maintient le cap encore au dessus des 150k, des chiffres fous pour une console qui a plus de 5 ans. La Ps5 a déjà plus une trajectoire d’une console en fin de vie. Mais pour elle, il aurait fallu déjà avoir une vie de ventes…

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 158.106 | 152.284 | 192.335 | 4.467.907 | 5.204.241 | 27.387.408 | | PS5 # | 18.822 | 27.835 | 1.133 | 1.014.739 | 934.134 | 2.238.074 | | PS4 # | 3.150 | 4.211 | 103 | 16.501 | 103.949 | 9.411.445 | | XBS # | 1.524 | 1.854 | 805 | 267.718 | 92.709 | 396.376 | | 3DS # | 64 | 111 | 391 | 10.129 | 27.888 | 24.597.577 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 181.666 | 186.295 | 194.767 | 5.776.994 | 6.362.921 | 65.220.305 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 16.615 | 25.379 | 1.020 | 907.047 | 792.003 | 1.936.173 | | PS5DE | 2.207 | 2.456 | 113 | 107.692 | 142.131 | 301.901 | | XBS X | 218 | 279 | 450 | 98.754 | 46.032 | 172.045 | | XBS S | 1.306 | 1.575 | 355 | 168.964 | 46.677 | 224.331 | |NSWOLED| 102.962 | 103.464 | 90.076 | 2.618.000 | 582.248 | 3.390.128 | | NSW L | 24.536 | 20.091 | 42.799 | 627.710 | 1.255.592 | 5.038.494 | | NSW | 30.608 | 28.729 | 59.460 | 1.222.197 | 3.366.401 | 18.958.786 | | PS4 | 3.150 | 4.211 | 103 | 16.501 | 103.725 | 7.835.722 | |n-2DSLL| 64 | 111 | 391 | 10.129 | 27.888 | 1.202.632 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+