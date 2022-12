Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Actraiser Renaissance – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Ageless – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Arkanoid: Eternal Battle – $20.09 (prix de base: $29.99)

– Automachef – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Balan Wonderworld – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Before We Leave – $7.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock: The Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– BioShock Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Blue Fire – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Borderlands: Game of the Year Edition – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Borderlands Legendary Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Bravery and Greed – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Carnival Games – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle – $59.99 (prix de base: $99.99)

– Crash Bandicoot – Quadrilogy Bundle – $41.99 (prix de base: $69.99)

– Crash Bandicoot 4: It’s About Time – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Crown Trick – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders II Deathinitive Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders Warmastered Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Death Road to Canada – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Diablo Prime Evil Collection – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base: $12.49)

– Dungeon Encounter – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Dusk – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Epic Chef – $6.24 (prix de base: $24.99)

– FAR: Changing Tides – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Furi – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gotta Protectors: Cart of Darkness – $10.04 (prix de base: $14.99)

– Grapple Dog – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Greak: Memories of Azur – $7.99 (prix de base: $19.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Hades – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Harvestella – $47.99 (prix de base: $59.99)

– Haven – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Hokko Life – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $12.49 (prix de base: $49.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base: $39.99)

– It Takes Two – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Jurassic World Evolution – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix Cloud Version – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $53.99 (prix de base: $89.99)

– King of Seas – $6.24 (prix de base: $24.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Lacuna – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Life is Strange: True Colors – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Life is Strange Arcadia Bay Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $32.49 (prix de base: $49.99)

– Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base: $15.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Mugsters – $1.99 (prix de base: $4.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $6.24 (prix de base: $24.99)

– NBA 2K23 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Neon Abyss – $7.99 (prix de base: $19.99)

– New Tales from the Borderlands – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $39.99 (prix de base: $49.99)

– OlliOlli World – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked Special Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Overwatch 2: Watchpoint Pack – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– PGA Tour 2K21 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Planet Alpha – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Raging Justice – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Retro City Rampage DX – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Heroes: Ruins of Tasos – $5.99 (prix de base: $19.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Scribblenauts MEga Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Shakedown: Hawaii – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Sheltered – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Spelunker Party! – $8.99 (prix de base: $29.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base: $20.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Super Magbot – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Sword of the Necromancer – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Syberia 1 & 2 – $3.49 (prix de base: $34.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $29.99 (prix de base: $49.99)

– The DioField Chronicle – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

– The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Outer Worlds – $19.79 (prix de base: $59.99)

– The Serpent Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Survivalists – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Thymesia: Cloud Version – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $17.99 (prix de base: $29.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Worms Rumble – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– XCOM 2 Collection – $7.99 (prix de base: $49.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $4.49 (prix de base: $29.99)