Le tactical-RPG de Square-Enix a son petit succès.

Sans licence majeur, un nouveau T-Rpg, même en 2022, arrive à trouver son publique, le genre n’est pas mort ! Square-Enix annonce avoir franchi le cap des 1 million de ventes depuis le lancement (physique & dématérialisé), avec une très très grande partie sur Nintendo Switch (support de base du lancement) et le reste sur Pc (via steam) le 13 octobre dernier.

Trois grandes puissances s’affrontent depuis longtemps sur le vaste continent de Norzélia. Le continent porte les cicatrices d’une longue histoire incluant la Grande Guerre du sel et du fer, résultat d’une lutte pour le contrôle des ressources en sel et en fer. Un équilibre s’est instauré, avec les terres sacrées de Hyzante qui contrôlent le sel ; le duché d’Aesfrost, une contrée de fer couverte de neige et de glace ; et le royaume verdoyant de Glenbrook, niché entre les deux autres terres. Cependant, l’équilibre entre ces trois puissances est remis en question par un incident, et commence à se désagréger…

Vous devrez prendre de nombreuses décisions qui mettront votre sens de la justice à l’épreuve. Divers choix et actions dans le jeu constitueront votre conviction, basée sur trois types de valeurs : le pragmatisme, l’éthique, et la liberté.Elles affecteront votre parcours dans l’histoire et le type d’unités qui se rallieront à votre cause.

Vote Les décisions déterminant le sort du protagoniste et de ses alliés seront prises à l’issue d’un vote à l’aide de la Balance des Convictions.Vous devrez convaincre vos alliés pour faire valoir votre opinion. Les choix ayant un impact profond sur le sort du groupe influenceront aussi considérablement l’histoire.

Combats ultra stratégiques Tirer avantage du terrain et prendre de la hauteur sera essentiel.Relevez le défi de combats profondément stratégiques et satisfaisants. Sélectionnez des personnages dotés de caractéristiques uniques pour votre équipe et profitez de mécaniques de gameplay qui vous permettent de contourner l’ennemi par le flanc pour l’attaquer, ou encore d’utiliser les compétences de vos alliés pour organiser les attaques.

Discutez avec vos alliés et renforcez vos alliances au campement. Le campement est un lieu où vous pouvez parler avec les personnages alliés et acheter des objets dans les boutiques. Vous pouvez également renforcer vos personnages et vos armes au bazar et à la forge.De plus, une fois vos personnages renforcés, ils peuvent prendre part à des simulations de combat à la taverne afin de mettre leur nouvelle force à l’épreuve. Ces simulations proposent des combats classiques, mais aussi des combats régis par des conditions de victoire spécifiques, afin que vous puissiez vous plonger encore plus profondément dans les combats de TRIANGLE STRATEGY.