On commence cet article avec Memorrha.

Annoncé pour la Nintendo Switch il y a plus de 3 ans, Memorrha (un jeu d’aventure et de réflexion à la première personne) a enfin une date de sortie ! StickyStoneStudio vient d’annoncer que Memorrha sera lancé le 13 janvier en Europe et en Amérique du Nord.

Résolvez le mystère des machines endormies et recueillez des informations sur leurs créateurs. Un monde ouvert et divers rempli de casse-tête et de secrets captivants vous attend.

– Parviendrez-vous à déchiffrer les mécanismes de technologies anciennes ?

– Découvrirez-vous la vérité concernant les civilisations qui vous précèdent ?

– Trouverez-vous votre destinée dans ce monde mystérieux ?

Caractéristiques du jeu:

– Découvrez un environnement sophistiqué conçu avec passion

– Résolvez des casse-têtes de logique et de combinaison complexes

– Interagissez avec des machines et des objets mobiles

– Répertoriez les symboles et pictogrammes à l’aide de votre scanner

Sabotage Studio a fourni une fenêtre de sortie un peu plus précise pour Sea of Stars, confirmant que le RPG est en bonne voie pour l’été 2023. Le jeu avait déjà été confirmé pour l’année prochaine il y a quelques mois. Cependant, c’est la première fois que nous entendons parler de sa sortie pendant l’été.

Sea of Stars raconte l’histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent les pouvoirs du soleil et de la lune pour effectuer la Magie d’Éclipse, la seule force capable de combattre les créations monstrueuses d’un alchimiste maléfique connu sous le nom du Fleshmancer.

• Système de combat tour par tour dynamique. Appuyer sur le bouton d’action en synchronisme avec les animations augmente les dommages infligés et diminue les dommages reçus. De plus, le système de combat inclut des attaques combinées à plusieurs personnages, du “boosting” et un système stratégique de “locks” permettant de jouer avec différents types de dommage afin d’incapaciter les ennemis pendant la préparation de puissants sorts et attaques, tout cela dans une proposition immersive du genre ; aucun combat aléatoire, aucune transition vers les moments de combat et aucun “grinding”.

• Navigation sans entrave. Nagez, grimpez, sautez ou longez des corniches alors que vous traversez avec fluidité le monde de Sea of Stars grâce à un système de navigation basé sur l’expertise des jeux de plateforme, qui se démarque des mouvements classiques et restrictifs du genre.

• Une aventure avec une histoire riche. Des dizaines de personnages originaux et arcs narratifs vous transporteront sur une aventure captivante. Parfois épique, parfois humoristique, et même sentimentale à l’occasion, Sea of Stars répond à son devoir de RPG en explorant les thèmes classiques d’aventure et d’amitié, tout en fournissant une tonne de revirements inattendus et de moments dignes d’une production Sabotage.

• Un monde tangible. Il y a plusieurs manières d’apprécier l’univers de Sea of Stars si vous ressentez le besoin de ralentir le rythme durant votre aventure. Que ce soit naviguer en bateau, cuisiner, pêcher ou s’arrêter dans une taverne pour écouter une chanson ou jouer au fameux jeu de table connu sous le nom de “Wheels”… tous les systèmes ont été conçus afin de livrer une expérience rendant hommage aux classiques rétros, tout en repensant certains volets afin d’offrir une expérience harmonieuse et modernisée.

L’éditeur Raw Fury et le développeur Studio Supersoft ont annoncé qu’ils allaient porter Moonstone Island sur Nintendo Switch en 2023. Vous pouvez voir la dernière bande-annonce du jeu ci-dessus. Moonstone Island est un jeu de simulation de vie pour la collecte de créatures dans un monde ouvert avec plus de 100 îles à explorer. Faites-vous des amis, préparez des potions, collectez des esprits et testez votre force dans des rencontres basées sur des cartes pour compléter votre formation en alchimie ! Suivant la tradition de votre village, vous devez vous rendre sur une île dans le ciel pour compléter votre formation en alchimie. Armé d’une équipe d’esprits de la nature, de potions magiques et du soutien de vos nouveaux amis, vous explorerez des temples anciens, des donjons dangereux et des biomes hostiles pour découvrir le sombre secret de l’île de Moonstone.

L’éditeur Kitfox Games et le développeur Sundae Month ont annoncé que Pupperazzi allait faire son chemin sur la console hybride de Nintendo. Le jeu sera lancé au début de l’année 2023. Pupperazzi est un titre de photographie de chiens qui a fait ses débuts sur Pc via Steam au début de cette année.

Mettez votre amour pour les chiots à l'épreuve – nous avons un groupe de chiens qui ont besoin d'être pris en photo ! Photographiez et cataloguez les meilleurs chiens (et les plus rusés) pour avancer dans votre carrière, améliorer votre appareil photo et découvrir de nouveaux chiens. WAF Qui photographiera, caressera et dira à ces chiens qu'ils sont de bons toutou si vous ne le faites pas ?? Le monde A BESOIN de vous dans Pupperazzi, le jeu de photographie canine !

Jeu de photographie à la première personne. Découvrez tous les nouveaux chiens et activités pendant que vous courez, sautez et interagissez avec le monde… Et les chiens ! (Oui, vous POUVEZ les caresser !)

VRAIMENT. BEAUCOUP. DE CHIENS. Shibas, Terriers, Labrador, Carlins et toutes sortes d’autres races. Vous les voulez, NOUS LES AVONS !

Amusez-vous avec les chiens ! Jouez à « va chercher », habillez-les de différents chapeaux, terrorisez-les avec des aspirateurs (espèce de monstre) et organisez des soirées dansantes. Des choses normale dans la vie d’un chien quoi. Quoique douteuses. Des choses étrangement humaines.

Prenez les meilleures photos. Améliorez votre équipement pour créer les meilleures photos de chien. Zoom, filtres, ralenti, objectifs et bien plus encore pour personnaliser vos clichés !

Un monde entièrement peuplé de chiens. Explorez la crique du phare, promenez-vous au coucher du soleil sur la jetée, fillé à toute vitesse dans la ville de Muttropolis et plus encore ! Ce sera rempli de chiens. Il parraît que les humains existent, mais qui s’en soucie ?

Partagez vos galeries. Si vous avez pris une photo et que vous ne l’avez pas partagée de manière agressive avec plusieurs de vos amis, avez-vous vraiment prit cette photo ?? La science dit non ! Partagez vos meilleures créations en ligne.

Bienvenue dans votre vie de Pupperazzo indépendant ! Prenez des photos de chiens tout en maintenant votre présence sur les réseaux sociaux. Chercherez-vous la célébrité en public, ou préférerez-vous être pris au sérieux en tant qu’artiste ? Peut-être que vous voulez juste montrer à vos amis le chien mignon que vous avez vu pendant votre escapade. C’est à vous de choisir la direction de votre carrière – n’oubliez pas de caresser les chiens en cours de route. Évitez les personnes et les obstacles en essayant de capturer la beauté canine sur des photos numériques éternelles. Double sautez à travers les bâtiments pour obtenir cette photo lucrative d’une célébrité canine locale essayant juste de vivre sa vie. Le zoom au ralenti permet de capturer des moments en l’air qui vous font réellement ressentir quelque chose. C’est une vraie vie de chien là-bas et c’est à vous de le documenter!

HEROish, le MOBA-lite de combat de cartes avec des champions charmants et une profondeur surprenante, donne le signal de la bataille sur Switch le 2 janvier 2023. Le hit d’Apple Arcade de Sunblink, acclamé par la critique et lancé pour la première fois en juillet 2022, associe la tension des arènes de combat en temps réel à des combats accessibles, basés sur les cartes et faciles à prendre en main.

Cette version, qui propose un crossplay PvP entre PC et consoles, fait suite à la plus importante mise à jour de contenu du jeu, avec une parité de fonctionnalités sur l’App Store d’Apple, Steam et toutes les consoles. Trouvez de nouvelles stratégies avec 18 nouvelles cartes et des dizaines de cartes retravaillées, mettez votre courage à l’épreuve dans la nouvelle difficulté de campagne Brutal, et atteignez le sommet d’une piste de progression de 40 niveaux, débloquant de nouvelles cartes, des héros et de la monnaie à chaque montée de niveau. Situé dans un pays fantastique coloré, animé par des récits humoristiques, une musique orchestrale envoûtante et des environnements créés à la main, HEROish présente six personnages héroïques excentriques dotés d’un grand potentiel de combat et d’une personnalité encore plus grande.

Soignez les troupes convoquées en tant que paladin Flynn, ressuscitez les morts avec les sorts nécromantiques de la sorcière Lavinia ou tendez des pièges empoisonnés à vos adversaires en tant que Spiderbait, la souris anthropomorphe mignonne mais mortelle. Partez à la conquête de trois campagnes scénarisées, pleines de drames, de rires et de cinématiques palpitantes, ou affrontez vos adversaires dans des matchs multijoueurs 1v1 et 2v2 très compétitifs. HEROish sera lancé le 2 janvier 2023 sur Nintendo Switch au prix de 19€99.

Incarne l’un des six héros épiques, invoque des troupes, lance des sorts et détruis les tours ennemies pour remporter la victoire dans ce jeu de défense de base excitant. Profite de l’aventure en solo en jouant dans l’une des trois campagnes où tu trouveras des histoires excentriques, des trames sonores grandioses et des environnements peints à la main. Ou lance-toi plutôt dans des affrontements rapides contre des amis ou des membres de ta famille dans des matchs 1 contre 1 ou 2 contre 2. Bâtis ton paquet de cartes et améliore tes cartes afin de créer des combos redoutables d’unités de combat et de sorts pour vaincre tes adversaires, détruire la gemme d’âme qui leur donne leur force et grimper en tête du classement.

Aeternum Game Studios a révélé aujourd’hui que Summum Aeterna, son préquel à Aeterna Noctis, est en route pour la Switch. La sortie est prévue pour 2023. Summum Aeterna a été en accès anticipé au cours des derniers mois. C’est un roguelite « qui combine des mécaniques de world crawler jamais vues auparavant dans le genre avec un système de combat au rythme rapide et un style artistique 2D unique. »

L’éditeur Serenity Forge et le développeur Arbitrary Metric ont dévoilé Roman Sands RE:Build. Le jeu sortira sur Nintendo Switch à l’été 2023. Serenity Forge et Arbitrary Metric ont utilisé plusieurs termes de genre pour décrire le projet, notamment visual novel, aventure, résolution de puzzle, horreur et simulation de survie.

Oshiiro est un jeu d’horreur en 3D développé par Tamasumen (un développeur indépendant connu pour ses jeux excentriques) dans lequel vous devez exorciser des hordes de mauvais esprits. Mais contrairement à d’autres jeux similaires, vous ne le faites pas avec des fusils, de l’eau bénite, de la magie ou même une caméra, mais avec… un bâton lumineux – le même genre que les gens brandissent lors des concerts. Et aujourd’hui, Tamasumen (le développeur) a annoncé qu’Oshiiro arrive sur la Nintendo Switch. On sait très peu de choses sur cette version du jeu (développée en collaboration avec Regista), si ce n’est qu’elle comportera « beaucoup » de contenu supplémentaire qui ne se trouve pas dans la version PC (gratuite).

L’éditeur Super Rare Games et le développeur Inresin s’associent sur leur nouveau jeu The Gecko Gods, ont annoncé les deux parties aujourd’hui. Le jeu sortira sur Nintendo Switch en 2023. Dans le jeu, les joueurs explorent une île mystérieuse dans la peau d’un minuscule gecko et doivent résoudre des énigmes anciennes, escalader des falaises et manger des insectes tout en se frayant un chemin à travers une civilisation insulaire perdue dans le temps.

La version Nintendo Switch de DNF Duel, qui vient seulement d’être annoncée ce mois-ci, a déjà une date de sortie. L’éditeur Nexon ainsi que les développeurs Neople, Arc System Works et Eighting ont confirmé que le jeu de combat sera prêt le 20 avril 2023.

Tin Hearts, le jeu de réflexion immersif de l’éditeur Wired Productions et du développeur Rogue Sun, a obtenu une date de sortie définitive. Les deux parties l’ont confirmée pour le 20 avril 2023.

Derrière chaque grande invention se cache une histoire incroyable. Par les créateurs de la série Fable, Tin Hearts : un jeu d’aventure et de puzzle immersif intégré dans une histoire puissante d’amour et de compromis. Guidez une troupe de petits soldats de plomb facétieux au sein d’un monde rempli de magie, à l’aide de différents appareils fantaisistes et créatifs pour les faire rebondir, tirer et planer jusqu’à leur objectif. Traversez plus de 40 niveaux d’énigmes impliquant manipulation du temps et orientation de soldats et créez de nouvelles voies à suivre pour vos jouets. Résolvez ces puzzles de plus en plus brillants pour dévoiler l’histoire émouvante et inspirante d’Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne.

Afterimage a obtenu une date de sortie définitive sur Switch. Aujourd’hui, l’éditeur Modus Games et le développeur Aurogon Shanghai ont révélé que le titre est attendu pour le 25 avril 2023. Pour ceux qui ont manqué notre précédente couverture, Afterimage est un jeu d’action-aventure en 2D dessiné à la main. Nous en avons entendu parler pour la première fois il y a exactement un an.

Explorez d’extraordinaires paysages ainsi que les ruines d’une ancienne métropole. Rencontrez durant votre périple des créatures gigantesques et d’adorables esprits vagabonds. L’aventure palpitante de ce merveilleux monde en 2D dessiné à la main n’attend que vous !

·Explorez le monde mystique d’Engardin Une des divinités suprêmes créa ce vaste monde appelé Engardin, qui foisonne de merveilles naturelles : des volcans gigantesques, des canyons escarpés, des mers profondes et une tour qui s’élance dans les nuages… Au cours de votre périple, vous rencontrerez des créatures fantastiques : des bêtes géantes errant dans le feu et des esprits rôdant dans les profondeurs de labyrinthes complexes… Faites connaissance avec vos nouveaux amis, découvrez leur passé et leurs intentions. Engardin regorge de secrets mystérieux. Partez à l’aventure et explorez sans peur là où bon vous semble. Découvrez les histoires qui relient les zones entre elles, percez les mystères d’un passé trouble et dévoilez la vérité sur le monde que vous parcourez.

·Combattez des ennemis féroces Engardin n’est pas seulement rempli de beauté, il est aussi rongé par de nombreuses menaces. Les corrompus attendent leur proie et d’anciens pièges mortels sont prêts à tuer les imprudents. Empoignez votre arme et préparez-vous au combat ! Chaque zone présente des ennemis et des mécanismes de jeu complètement différents. De nombreux boss uniques mettront également vos compétences à l’épreuve à travers le monde. La chance sourit aux audacieux avec des centaines de coffres et de nombreuses capacités prêtes à être débloquées pour vous aider dans vos aventures. Développez votre propre style de combat ! Un choix d’armes varié avec des attaques spéciales et un arbre de talents offrant un large panel d’améliorations vous aideront à progresser dans cet action-RPG au rythme effréné. Devenez le plus grand combattant à avoir foulé les terres d’Engardin !

Gravity Circuit est un jeu de plates-formes en 2D rempli d’action dans l’esprit des jeux classiques sur console. Suivez Kai, le héros de guerre solitaire qui maîtrise les mystérieux pouvoirs du Gravity Circuit, au cours d’une aventure dans un monde post-apocalyptique habité par des robots. Le jeu arrive en 2023 sur Nintendo Switch.

Gravity Circuit – un jeu de plates-formes spectaculaire en 2D rempli d’action dans l’esprit des jeux classiques sur console.

Mission : stopper la révolte de la Virus Army ! Dans un monde post-apocalyptique peuplé par des robots, ses habitants sont à nouveau menacés par un vieil ennemi, la Virus Army. Vaincue plusieurs décennies auparavant, elle est ressortie de l’ombre avec pour seul objectif de dominer entièrement le monde. Terriblement affaiblies, les troupes des Guardian Corps n’ont d’autre choix que de faire appel à un héros de la guerre précédente : l’agent solitaire, Kai, qui maîtrise les mystérieux pouvoirs du Gravity Circuit. Devenez la dernière ligne de défense de l’humanité et voyagez à travers des environnements futuristes pour terrasser le génie démoniaque à l’origine de ce chaos. Rappelant les jeux de plates-formes classiques des années 80 et 90, avec un maximum d’action, concentrez votre puissance dans vos poings et envoyez valser les ennemis, ou attrapez-les pour leur mettre les points sur les i. Au cours de votre quête, vous obtiendrez de nombreux nouveaux pouvoirs qui vous permettront de vous dépasser !

Aujourd’hui, l’éditeur PID Games et le développeur Hot Chili Games ont annoncé leur jeu de plateforme et d’action en 2D Elypse pour la Switch. Les fans pourront se procurer le titre en 2023.

Plongez dans une histoire tragique et découvrez le monde ravagé d’Elypse ! Luttez pour échapper à votre destin dans un jeu de plateforme metroidvania ardu, dévoilant un monde envoûtant et plein de mystères. Chaque décennie, un sacrifice doit être fait pour protéger le peuple céleste de l’Abysse, un lieu aussi vénéré que redouté… Le sort s’est prononcé : cette fois, c’est vous qui finirez happés par les ténèbres… Personne n’en a jamais réchappé, mais peut-être réussirez-vous l’impossible ? Grâce à la rencontre de Nyx, un petit être isolé dans l’Abysse depuis de nombreux siècles, vous avez survécu à la désolation de ce monde. Avec son aide, vous allez tenter d’atteindre un portail énigmatique qui pourrait vous sauver des profondeurs.

Dust & Neon est un roguelite de tir à deux sticks de la plus haute qualité qui soit se déroulant dans un Far West postapocalyptique. Le jeu sortira l’an prochain sur Nintendo Switch.

La mort n’est que le commencement dans Dust & Neon, un roguelite de tir à deux sticks débordant d’action et se déroulant dans un Far West postapocalyptique dominé par la malveillance. Incarnez un mystérieux prince de la gâchette, lequel se lance dans une quête épique remplie de fusillades de précision, d’armées de robot menaçants et de combats de boss incroyables. Si vous n’y arrivez pas dès le départ, réessayez avec des dizaines d’habiletés déverrouillables, des milliers d’armes uniques et des boosts de performance changeant la donne, lesquelles transforment votre héros en une force inarrêtable. Soyez averti : Dust & Neon n’est pas facile. Mais si vous avez envie de relever un grand défi et de mettre vos aptitudes à l’épreuve, vous avez trouvé votre jeu.

Un excellent et difficile roguelite de tir à deux sticks aux mécaniques de recharge viscérales – enfoncez chaque balle dans la chambre pendant que le combat fait rage. Les commandes hors pair assurent une jouabilité réactive et un tir de précision, alors que le système de boost dynamique vous permet d’anéantir toute menace dans une action ininterrompue. Plongez, glissez et mettez-vous automatiquement à l’abri alors que vous rechargez et planifiez votre prochain coup.

Choisissez votre arsenal parmi un choix déverrouillable de près de 2 000 revolvers, fusils et fusils de chasse uniques. 1 600 toniques uniques vous permettent de modifier ou d’améliorer temporairement les habiletés de votre prince de la gâchette sur le champ de bataille, ou encore de forcer des centaines de coffres contenant argent, armes et améliorations. Améliorez votre prince de la gâchette grâce à 24 compétences uniques qui changent profondément la façon de jouer.

Une campagne débordant d’action et d’une durée de plus de 10 heures attend ceux qui auront l’audace de relever le défi! Les perfectionnistes pourront prolonger l’aventure de nombreuses heures supplémentaires. Explorez un monde vaste et diversifié comprenant quatre régions uniques, et affrontez à coups de feu un éventail d’ennemis robotiques aux forces et faiblesses uniques. Réclamez les primes offertes pour la tête des méchants dans des combats de boss épiques.

Infectée par une morsure de zombie, les jours d’Anling sont comptés. Elle doit désormais se battre pour survivre, pas pour elle-même, mais pour son jeune fils, Cody. Garantissez la survie de Cody dans un monde infesté de zombies, en le protégeant et en lui apprenant des compétences précieuses.

Il y a plus de 3 ans, nous avons appris qu’Undying allait arriver sur Switch. Les choses sont restées plutôt calmes depuis… jusqu’à aujourd’hui. Grâce à une mise à jour de VANIMALS & SKYSTONE GAMES INC, nous savons maintenant que Undying débarquera finalement sur Switch au printemps 2023.

Infectée par une morsure de zombie, les jours d’Anling sont comptés. Elle doit désormais se battre pour survivre, pas pour elle-même, mais pour son jeune fils, Cody. Garantissez la survie de Cody dans un monde infesté de zombies, en le protégeant et en lui apprenant des compétences précieuses. Dans ce jeu de survie émouvant, incarnez Anling dont le but est de s’assurer que son fils, Cody, soit en sécurité et puisse vivre après sa transformation. Vous devrez gérer des ressources limitées afin de ralentir l’infection d’Anling tout en faisant en sorte qu’elle et Cody ne meurent pas de faim ou de soif. Anling doit également apprendre à son fils les compétences de base de survie telles que la cuisine, la fabrication et le combat avant qu’elle ne commence à disparaître. Elle va découvrir que dans certaines situations, c’est elle qui va commencer à dépendre de lui. Un équilibre parfait entre la gestion de vos journées à chercher des ressources et l’amélioration des compétences de Cody sera nécessaire pour survivre à ce long voyage.