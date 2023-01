Selon le Famitsu, via Altus, les chiffres de vente des portages remastérisés de Persona 5 Royal ont dépassé le million d’exemplaires. Ce cap a été franchi en l’espace d’un mois. Avec ce million en plus, Atlus a maintenant vendu un total de 3,3 millions de copies de Persona 5 Royal dans le monde. Persona 5 Royal est disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, et Windows PC. Il n’y a pas de mise à jour gratuite de la PS4 à la PS5 pour le jeu. Vous pouvez lire notre critique du portage sur Nintendo Switch ici.

Persona 5 Royal est initialement sorti en 2019 pour le Japon et en 2020 pour l’Amérique du Nord sur la PS4. Atlus l’a porté enfin sur cinq nouvelles plateformes différentes le 21 octobre dernier. Ainsi, entre le 21 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, les portages remastérisés de Persona 5 Royal se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Ce chiffre inclut les ventes de Persona 5 Royal sur toutes les plateformes non-PS4 dans le monde.

Persona 5 Royal était la version mise à jour de Persona 5, qui était initialement sorti en 2016 sur la PS4. Mis à part d’infimes changements au scénario, il y avait une pléthore de contenu supplémentaire, allant de nouveaux liens sociaux à un nouveau donjon de fin de partie. Il a également ajouté Kasumi Yoshizawa et Goro Akechi en tant que personnages jouables permanents. Les portages du jeu sont accompagnés de tous les DLC.