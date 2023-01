Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $24.99 (prix de base: $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Abzu – $6.99 (prix de base: $19.99)

– AI: The Somnium Files – $7.99 (prix de base: $39.99)

– AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Aragami 2 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Aragami: Shadow Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $3.99 (prix de base: $19.99)

– ARK: Survival Evolved – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Armello – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Astro Aqua Kitty – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Astroneer – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Atelier Ryza – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Attack on Titan 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Axiom Verge – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Beyond Blue – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Big Brain Academy: Brain vs. Brain – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales II – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Borderlands Legendary Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cadence of Hyrule – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Capcom Fighting Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Carrion – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Castlevania Advance Collection – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Castlevania Anniversary Collection – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Catherine: Full Body – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chicory: A Colorful Tale – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Child of Light + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base: $21.99)

– Cities: Skylines – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Contra Anniversary Collection – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Cruis’n Blast – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Cult of the Lamb – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Danganronpa 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Danganronpa: Trigger Happy Havoc – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Danganronpa V3 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders III – $21.99 (prix de base: $39.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Death’s Door – $9.99 (prix de base: $19.99)

– de Blob – $8.99 (prix de base: $29.99)

– de Blob 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Demon Gaze Extra – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Demon Turf – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Digimon Survive – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Doom (1993) – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Doom Eternal – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Dragon Quest Builders 2 – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Dreamscaper – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Dusk Diver – $3.49 (prix de base: $34.99)

– Earthlock – $5.38 (prix de base: $29.90)

– Empire of Sin – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Exit the Gungeon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Fire Emblem Warriors – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Fitness Boxing – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Full Metal Furies – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Gal Gun 2 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Gal Gun Returns – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Garden Story – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Ghostrunner – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $6.24 (prix de base: $24.99)

– GRID Autosport – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Gris – $4.24 (prix de base: $16.99)

– Grow: Song of the Evertree – $14.99 (prix de base: $24.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

– Hollow Knight – $7.50 (prix de base: $15.00)

– Horace – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Horizon Chase Turbo – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Into the Breach – $10.04 (prix de base: $14.99)

– Journey to the Savage Planet – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Kao the Kangaroo – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Kaze and the Wild Masks – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $23.99 (prix de base: $39.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base: $48.00)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Builder’s Journey – $9.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Little Inferno – $4.99 (prix de base: $14.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Little Nightmares II – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Lonesome Village – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Maneater – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base: $11.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $32.49 (prix de base: $49.99)

– Metro 2033 Redux – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Metro: Last Light Redux – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Mr. Driller DrillLand – $7.49 (prix de base: $29.99)

– My Friend Pedro – $7.99 (prix de base: $19.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Namco Museum – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base: $39.99)

– NBA 2K23 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– New Super Lucky’s Tale – $9.89 (prix de base: $29.99)

– New Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Ni no Kuni II – $19.79 (prix de base: $59.99)

– No Man’s Sky – $47.99 (prix de base: $59.99)

– Oddworld: Munch’s Oddysee – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Oddworld: New ‘n’ Tasty – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Oddworld: Stranger’s Wrath – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $2.24 (prix de base: $14.99)

– OlliOlli World – $17.99 (prix de base: $29.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– OPUS: Echo of Starsong – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Ori and the Blind Forest – $7.49 (prix de base: $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Outlast 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Outlast: Bundle of Terror – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Owlboy – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Pac-Man Museum+ – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Paper Mario: The Origami King – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Persona 5 Royal – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Strikers – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Phantom Breaker: Omnia – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Portal Knights – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Pumpkin Jack – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Quake – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base: $24.99)

– Return to Monkey Island – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Reventure – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Riptide GP: Renegade – $2.99 (prix de base: $9.99)

– River City Girls Zero – $10.49 (prix de base: $14.99)

– River City Saga: Three Kingdoms – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Robotics;Notes DaSH – $13.99 (prix de base: $34.99)

– Robotics;Notes Elite – $13.99 (prix de base: $34.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $22.49 (prix de base: $24.99)

– Rune Factory 5 – $29.99 (prix de base: $49.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Saints Row: The Third – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Saints Row IV – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Samurai Shodown – $24.99 (prix de base: $49.99)

– SEGA Genesis Classics – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Shantae – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Shining Resonance Refrain – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $22.49 (prix de base: $49.99)

– Shin Megami Tensei V – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Sine Mora EX – $1.99 (prix de base: $29.99)

– Slime Rancher: Plortable Edition – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Snack World: The Dungeon Crawl – Gold – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Frontiers – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Stardew Valley – $9.99 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $3.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Steins;Gate 0 – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Steins;Gate Elite – $23.99 (prix de base: $59.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Super Bomberman R – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Super Meat Boy – $6.74 (prix de base: $14.99)

– Super Meat Boy Forever – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Tails of Iron – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Tales of Vesperia – $7.99 (prix de base: $49.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Teenage Mutant Nina Turtles: The Cowabunga Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Last Campfire – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $31.99 (prix de base: $39.99)

– The Messenger – $7.99 (prix de base: $19.99)

– The Mummy Demastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Oregon Trail – $20.99 (prix de base: $29.99)

– The Red Lantern – $9.99 (prix de base: $24.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Torchlight II – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Torchlight III – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Tricky Towers – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Tunic – $26.99 (prix de base: $29.99)

– Ultra Kaiju Monster Rancher – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Unruly Heroes – $6.99 (prix de base: $19.99)

– VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – $9.99 (prix de base: $14.99)

– Valkyria Chronicles – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

– West of Loathing – $6.60 (prix de base: $11.00)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base: $39.99)

– World’s End Club – $23.99 (prix de base: $39.99)

– World of Goo – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Ys VIII – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Yu-Gi-Oh! Dush Duel: Dawn of the Battle Royale!! – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Zelda: Link’s Awakening – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – $7.49 (prix de base: $14.99)