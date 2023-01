Pour rire, on commencera aujourd’hui avec Emoji Kart Racer, le premier jeu vidéo emoji officiel de la société emoji et du fabricant de jeux casual Joindots GmbH, qui sortira sur Nintendo Switch en février 2023.

Absinthia, un RPG au tour par tour, a été financé sur Kickstarter il y a quelque temps en ayant récolté un peu plus de 20 000 dollars. Le jeu a également été confirmé sur Nintendo Switch grâce au succès du crowdfunding. Absinthia est un RPG traditionnel d’inspiration japonaise. Il disposera d’un système de MP pour des combats plus rapides, des attaques en équipe et aucune rencontre aléatoire. Des options de difficulté seront également incluses. La bande-son, composée par Jazz Stewart, promet « une version moderne de certains des plus grands airs de l’ère SNES des JRPG ».

Les îles d’Ambrose abritent de nombreuses choses : Un repaire de pirates, un marais dangereux, un royaume désertique abandonné… Mais pour ceux qui préfèrent une vie sans danger, Katti Town est l’endroit idéal. Une nuit, Katti Town s’est retrouvée assiégée par une horde de serviteurs de l’ombre et leur chef, Lilith. Mais l’espoir n’était pas perdu : avant que Lilith ne puisse crier victoire, un chevalier voyageur nommé Freya est apparu et a facilement repoussé les forces de Lilith. Désormais connue comme la héroïne de Katti Town, Freya a pris trois villageois sous son aile : Sera, une guerrière en formation, Thomas, un apprenti mage, et son partenaire, l’espiègle voleur Jake. Ensemble, ils s’entraînent à protéger Katti Town et les îles d’Ambrose. Mais une question demeure dans l’esprit de tous : Pourquoi Lilith attaque-t-elle les îles pour commencer… Et qui est Freya ?

Sang : The Desert Blade a été confirmé sur Nintendo Switch grâce à son succès sur Kickstarter. Au cours de la campagne, plus de 60 000 dollars ont été récoltés. Et ce, malgré le fait que Fiskyfisko ne cherchait qu’environ 13 000 dollars.

Dans le jeu, les joueurs suivront Sang qui est à la recherche de sa famille perdue depuis longtemps. En tant que voyante de sang, elle est capable de voir les événements de la fin du monde ainsi que sa propre mort. À un moment donné, elle se réveille d’une de ses visions et se retrouve à Meziskal, une ville perdue depuis longtemps dans des rêves lointains. Sang va chercher à comprendre ce qui est arrivé au monde extérieur et à sa famille. Sang : The Desert Blade s’inspire de jeux tels que Dark Souls et The Legend of Zelda : A Link to the Past. Il propose un combat quadridirectionnel où votre positionnement et votre timing sont essentiels. Vous trouverez également différentes armes à équiper, un système de lanceur de sorts, des améliorations et bien plus encore. La boucle principale consiste à explorer quatre mondes que vous pouvez visiter dans n’importe quel ordre, à affronter des boss et à débloquer le boss final. Chaque fois que vous battez l’un des petits boss, l’histoire avance et de nouveaux PNJ apparaissent.

Big Blue Bubble a annoncé aujourd’hui que Power Chord, son prochain deck builder roguelike heavy metal, est en préparation pour la Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a été communiquée.

Des démons du heavy metal émergent d’une déchirure entre les mondes et réservent un concert pour terroriser vos lieux de prédilection ! Rassemblez les nouveaux Chevaliers du Poing du Tonnerre pour reprendre les bars miteux de la ville à ces monstres de l’enfer. Menez chaque bataille de groupes avec des combats au tour par tour faciles à apprendre, mais profonds. Construisez un jeu de cartes puissantes, chacune reprenant la personnalité plus grande que nature d’un membre du groupe, et survivez à une tournée de concerts qui fera date.

Dans ce roguelike rock n’ inspiré des géants du genre deckbuilding, démarrez le spectacle avec un guitariste, un chanteur, un batteur et un bassiste, chacun disposant de cartes adaptées. Repoussez la horde démoniaque en utilisant les compétences de chaque membre du groupe. Tirez et choisissez des cartes pour ravager l’armure de l’ennemi avec les dégâts toxiques du bassiste, chantez des chansons pour booster les statistiques afin de préparer le guitariste principal pour un solo mortel, ou demandez au tank de mettre en place des défenses.

Élargissez votre liste de chansons en remportant des batailles et en réclamant de nouvelles cartes à chaque étape de la tournée générée aléatoirement, mais faites preuve de responsabilité : la route est longue et des centaines de compositions potentielles de groupes ennemis font de chaque lieu une menace. Un groupe sans harmonie tombera, et si un membre du groupe tombe, il est exclu de la formation jusqu’à la prochaine aire de repos. Des dieux du rock redoutables et démoniaques attendent comme boss les équipes les plus robustes.

Amassez une collection de cartes légendaires pour faire passer les performances du groupe au niveau supérieur et construire une légende du rock unique en son genre. Réalisez des combos mortels pour non seulement survivre, mais aussi faire tomber la maison (littéralement dans certains cas). Célébrez le triomphe d’une victoire d’équipe et les héritages palpitants du rock, du heavy metal et du punk.

L’éditeur 8-Bit Legit et le développeur KHAN Games ont confirmé que le jeu de puzzle au style rétro NEScape ! sera lancé le 13 janvier 2023, sur la Nintendo Switch. Les précommandes sont actuellement ouvertes ici, au prix de 9,59 €.

NEScape associe le design d’un authentique jeu rétro en 8-bit avec les éléments modernes des escape rooms. Échappez-vous de la pièce dans cette course contre-la-montre ! Avez-vous la force mentale de réunir les indices et de relier les points afin de relever les défis et découvrir ce qui se cache de l’autre côté de la porte ? Profitez d’une experience unique de jeux d’escape room et prenez note de vos progrès en observant la pièce changer avec le temps !

Arriverez-vous à vous échapper de NEScape ?

Opposez votre raisonnement à 4 chapitres remplis d’énigmes finement conçues.

Testez votre cerveau… On ne vous tiendra pas par la main !

Prenez-en plein les yeux avec de magnifiques pixel arts fidèles à ceux de l’époque de la cartouche.

Laissez cette mémorable bande-son angoissante vous hanter.

Rokojori a annoncé Dash Cup Kickers, un titre sportif d’action arcade. Une version Nintendo Switch est prévue, mais rien n’est dit sur une fourchette de date pour la sortie.

Dash Cup Kickers propose un mode multijoueur local jusqu’à quatre joueurs, un mode multijoueur en ligne et un mode carrière. Le gameplay est rapide avec des dashs, des coups fourrés, des super compétences, des super tirs, et plus encore, sans oublier une variété de stades. En mode carrière, les joueurs peuvent développer des équipes. Il y a aussi un constructeur de stades pour créer des stades personnalisés avec des éléments qui changent le gameplay comme la lave chaude qui fait mal, les buts qui attaquent avec des lasers qui suivent la cible, les canons pirates qui tirent, et plus encore.

Le titre est en développement depuis 2020, et a été largement développé par une seule personne – Josef Rissling. Selon Josef Rissling, « l’objectif est de créer un jeu de football arcade, avec beaucoup d’action, mais sans perdre le fil de ce qui se passe, et qui honore et récompense les compétences. Nous avons mis beaucoup de travail et de passion dans ce jeu et nous espérons qu’il vous inspirera. »

NAISU a fixé une date de sortie pour Volley Pals, son jeu de volley-ball d’arcade de style cartoon. Les personnes intéressées par le jeu pourront se le procurer le 6 avril 2023.

Le studio de développement indépendant Pixel Edge Games a annoncé que The Karters 2 : Turbo Charged sortira sur Nintendo Switch.

Préparez-vous à vivre le frisson de la course avec The Karters 2 : Turbo Charged ! Le jeu réunit les meilleures caractéristiques de Mario Kart et de Crash Team Racing, et ajoute une multitude d’éléments uniques et nouveaux pour une expérience de course inoubliable.

Choisissez parmi une variété d’armes mortelles pour abattre vos adversaires et sortir victorieux de courses multijoueurs intenses en local ou en global. Avec une sélection de cartes palpitantes, vous devrez être plus malin que vos rivaux pour décrocher la première place du podium. Rassemblez vos amis et voyez qui a ce qu’il faut pour devenir l’ultime champion de karting dans The Karters 2 !

Clunky Hero sortira le 25 janvier sur l’eShop de la console hybride de Nintendo pour 14,99 €.

Clunky Hero a été confirmé sur Nintendo Switch en 2020 après avoir été financé sur Kickstarter. Il était provisoirement prévu pour le printemps 2021, mais il n’est arrivé sur PC qu’en novembre dernier. Chaosmonger Studio est en train de terminer le portage sur Switch.

Shieldmaiden: Remix Edition est disponible depuis peu sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 10€79.

Le monde tel qu’on l’appelait n’existe plus. Modigard, comme d’autres villes, a été récemment dévastée par un événement choquant et mystérieux. Tout est devenu incontrôlable, et vous n’avez plus qu’un objectif : rechercher votre sœur, disparue au milieu du centre de la destruction. Pour cela, vous disposez de votre bracelet, qui émane une énergie puissante et inexplicable, en forme de bouclier. Combattez des machines violentes et trouvez votre chemin à l’aide de votre habileté et de votre bouclier, sous une atmosphère synthwave dans ce monde vibrant de pixel art. Une histoire captivante de pertes et de quêtes au milieu d’un monde qui s’effondre, qui s’intensifie et se révèle au fil de l’aventure. Suivez le chemin de la jeune Asta à la recherche de sa sœur aînée, perdue dans les rues de Modigard, une ville au bout du monde. Explorez les 4 zones dominées par des machines menaçantes et des boss épiques.

The Excavation of Hob’s Barrow arrivera le 25 janvier prochain sur l’eShop pour 14€99.

L’antiquaire Thomasina Bateman écrit un livre sur les tumulus d’Angleterre, documentant les trésors qu’elle y trouve enterrés. Lorsqu’une lettre intrigante la convoque dans le petit village de Bewlay, niché dans la campagne reculée, elle prend le train avec son assistant. À son arrivée, cependant, l’homme mystérieux qui l’a convoquée est introuvable. Son assistante n’arrive jamais. Un propriétaire têtu refuse l’accès au tumulus, et les habitants se méfient de cette femme qui voyage seule et (halètement !) porte un pantalon. L’excavation de Hob’s Barrow a bien commencé. Et puis Thomasina se met à faire des rêves étranges…

L’éditeur Incube8 Games, ainsi que le développeur Mike Yamato, ont annoncé que l’aventure en monde ouvert 2021 : Moon Escape sortira en version numérique sur Nintendo Switch. Le jeu a récemment fait l’objet d’un tirage de cartouches physiques sur Game Boy, ce qui est logique compte tenu de son esthétique.

2021 : Moon Escape se déroule dans une galaxie dévastée par une guerre sans précédent. Le jeu vous fait incarner Tars Nunien, « un paladin de la Confrérie Marquée, dont la seule mission est de ramener les plans de guerre ennemis sur la planète capitale Astra Nova dans l’espoir d’organiser la dernière défense désespérée contre les terribles Barbares Kisur. »

Fight of Steel: Infinity Warrior arrivera sur l’eShop le 12 janvier pour 12,50 €.

Fight of Steel: Infinity Warrior est un nouveau jeu de combat avec une liberté ultime. Les joueurs auront la possibilité de personnaliser leur propre combattant, de l’apparence aux mouvements de combat. Construisez votre propre STEEL Fighter maintenant !

SneakyBox a annoncé qu’ils allaient porter Void Prison, un jeu de tir sans fin à deux manches développé à l’origine par Voidrock Studios, sur la Nintendo Switch la semaine prochaine. Il sortira le 19 janvier en Europe sur l’eShop et ne coûtera que 2,99€ / £2.69 / $2.99.

Void Prison est un jeu d’arcade infini et survolté de type twin-stick shooter, dans un cercle qui se resserre petit à petit autour de vous. Combattez les ennemis qui vous assaillent pour survivre, et ne vous laissez pas engloutir par le vide. C’est plus facile à dire qu’à faire ! Void Prison s’inspire de la formule testée et approuvée des bullet hell classiques : faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser parfaitement ! Vous pourrez déverrouiller de multiples succès ainsi que de nouveaux skins et bonus pour essayer de hisser votre nom au sommet des classements mondiaux.

Le mélange de vos rêves entre roman visuel et gestion sportive ! Menez une équipe de roller derby, faites preuve de stratégie et utilisez des commandes en temps réel. Hors de la piste, vous devrez gérer l’amitié et les peines de cœur de 5 fortes personnalités dans une société capitalistique…

Le studio indépendant italien Open Lab Games a déjà révélé son dernier projet, un roman visuel et un mashup de gestion sportive appelé Roller Drama. Dans ce jeu, les joueurs mènent une équipe de roller derby à la victoire au milieu de l’effondrement de la société. Aujourd’hui, nous avons appris que Roller Drama sortira le 26 janvier 2023.

Dans Roller Drama, menez une équipe d’athlètes de Roller Derby à la victoire en utilisant la stratégie et les contrôles en temps réel pour écraser la concurrence. En dehors du ring, vous devrez gérer cinq grandes personnalités aux prises avec l’amitié, les peines de cœur et l’effondrement progressif de la société capitaliste tardive. Vos choix, et le résultat de chaque match, affecteront le destin final de l’équipe.

Vous jouez le rôle de Joan, une femme qui vit avec un entraîneur, cinq athlètes hors pair : Anne, Portia, Lily, Cordelia et Juliet. Ensemble, elles forment une équipe de Roller Derby de haut niveau ! Votre travail consiste à agir en tant que gardienne de l’équipe, en gérant à la fois leur vie personnelle et professionnelle. Essayez d’équilibrer les émotions de chacun alors qu’ils naviguent entre les rivalités, les amitiés et l’amour.