Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Les joueurs européens pourront découvrir River City Girls à partir dès le 19 janvier jusqu’au 26 janvier. Si vous ne pouvez pas attendre, le jeu est disponible sur l’eShop, sans promotion particulière mais à 9,99 €.

Les abonnés Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir essayer gratuitement UNO via l’offre Jeux à l’essai ! Téléchargez-le maintenant pour jouer dès le 19/01 : https://t.co/LcEEKNCn4v pic.twitter.com/7MnwZSlPmM — Nintendo France (@NintendoFrance) January 12, 2023

De plus, Nintendo a annoncé que du 13 au 19 janvier 2023, les membres de Nintendo Switch Online au Japon auront accès à la version complète de Snipperclips Plus – Cut it out, Together ! Comme d’habitude, cette période d’essai du jeu coïncidera également avec une réduction sur le jeu, au cas où vous décideriez de l’acheter. Du 13 au 26 janvier, Snipperclips Plus – Cut it out, Together ! sera disponible avec une réduction de 30 %, soit 2 138 ¥ au lieu de 3 056 ¥. La version standard de Snipperclips et son DLC séparé seront également en promotion.

Comme a chaque fois, pour profiter de l’offre d’essai en Europe, il suffit de passer votre compte Nintendo Switch Online en Japonais pour récupérer le jeu sur l’eShop dédié. Puis après le lancer depuis le même compte (que vous avez remis sur le pays « France »). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop nippon, voici un guide qui vous y aidera.