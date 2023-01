Je vous propose de faire le point avec vous les sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Risen

7 Days to End with You

Animal Super Craft – Maker Word Simulator Deluxe Game 2023

Anime Gils: Camping Trip

A Plague Tale Bundle

Bike Clash

Chain Car Stunt Simulator – 3D Extreme Highway Car Driving Games

Clunky Hero

Cubic Light

Demolition Inc HD

DobbyxEscape: Spooky Adventure

Fear in Hospital: Escape Horror Story

Garden of Pets

Ginnung

Grammarian Ltd

Japonese Escape from the Room with Sturdy Door

Jewel Match Solitaire Collector’s Edition

Kingerdarten Buddy Edition

Magic Klondike

Mars Base

Match Ventures

Nature Escapes Collector’s Edition

Oddballers

Onion Assault

pixelBot Extreme

Poker Legends: Omaha Champions

Red Hands: 2 Player Games

Right and Down

Sissa’s Path

Startup Company Console Edition

The Excavation of Hob’s Barrow

Uphill Rush Water Park Racing

Velone

Yeah! Fighting Girl

Zodiacats

Nintendo Switch Online :



007 Goldeneye

Précommandes Nintendo Switch :

Démo de la semaine :

The Excavation of Hob’s Barrow (Wadjet Eye Games) [Europe / USA]

The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling (Hunex) [Europe / USA / Japon]

Backbeat (Ichigoichie) [Europe / USA / Japon]

Omoide Kakaete Ai ni Koi!! (Entergram) [Japon]

Graze Counter GM (Sanuk) [Europe]

Cardfight!! Vanguard Dear Days (Bushiroad) [Europe / USA / Japon]

Amazing Chicken Adventures (Piotr Rochala) [Europe]

School Race GP (SAT-BOX) [Europe / USA]

Wavecade (Spalatobros) [Europe]

Jade Order (Tortuga Xel) [Japon]

A Space for the Unbound (Chorus Worldwide) [Japon]

Les DLC de la semaine :

Les promotions de la semaine :

Il y a 273 promotions cette semaine.

Jeu Base % Prix Date Fin Warlocks 2: God Slayers 17,99 € -94% 0,99€ 25-févr Epistory – Typing Chronicles 14,99 € -93% 0,99€ 25-févr DungeonTop 13,99 € -93% 0,99€ 25-févr Unit 4 14,99 € -93% 0,99€ 25-févr Real Boxing 2 14,99 € -93% 0,99€ 25-févr The Last Survey 14,99 € -93% 0,99€ 24-févr Knights & Guns 14,99 € -93% 0,99€ 19-févr Door Kickers 11,99 € -92% 0,99€ 25-févr Tharsis 11,99 € -92% 0,99€ 25-févr Good Night, Knight 11,99 € -92% 0,99€ 25-févr X-Force Genesis 10,00 € -90% 1,00€ 15-févr Rimelands: Hammer of Thor 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Koloro 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr BRAWL 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Super Hero Fight Club: Reloaded 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Mana Spark 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Wondershot 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr #RaceDieRun 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Space Pioneer 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Zombie Blast Crew 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr UTOPIA 9 – A Volatile Vacation 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Escape Doodland 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr Coffee Crisis 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr CHOP 9,99 € -90% 0,99€ 25-févr The Little Acre 12,99 € -90% 1,29€ 23-févr Save Koch 19,99 € -90% 1,99€ 13-févr Circa Infinity 9,99 € -90% 0,99€ 24-févr RIVE: Ultimate Edition 14,99 € -90% 1,49€ 19-févr Toki Tori 2+ 14,99 € -90% 1,49€ 19-févr Farabel 9,99 € -90% 0,99€ 19-févr Barbarous: Tavern of Emyr 7,99 € -88% 0,99€ 25-févr Arcane Arts Academy 7,99 € -88% 0,99€ 25-févr Akuto: Showdown 7,99 € -88% 0,99€ 25-févr Timothy and the Mysterious Forest 7,99 € -88% 0,99€ 25-févr Welcome to Primrose Lake 7,99 € -88% 0,99€ 25-févr Tyd wag vir Niemand 8,99 € -88% 1,07€ 23-févr .cat 7,99 € -88% 0,99€ 21-févr Gravity Rider Zero 6,99 € -86% 0,99€ 25-févr Buck Bradley Comic Adventure 6,99 € -86% 0,99€ 23-févr Nirvana 6,99 € -86% 0,99€ 19-févr Dimension Drive 12,99 € -85% 1,94€ 08-févr Rock ‘N Racing Bundle Off Road & Grand Prix 19,99 € -85% 2,99€ 23-févr Mini Trains 5,99 € -83% 0,99€ 25-févr Shipped 5,99 € -83% 0,99€ 25-févr REKT! High Octane Stunts 5,99 € -83% 0,99€ 25-févr TORIDAMA: Brave Challenge 5,09 € -81% 0,99€ 25-févr Sudoku Relax 4 Winter Snow 5,09 € -81% 0,99€ 25-févr Lumini 9,99 € -80% 1,99€ 08-févr Rainswept 9,99 € -80% 1,99€ 08-févr Luckslinger 9,99 € -80% 1,99€ 08-févr WildTrax Racing 7,99 € -80% 1,59€ 23-févr Rock ‘N Racing Off Road DX 9,99 € -80% 1,99€ 23-févr Speedway Racing 9,99 € -80% 1,99€ 23-févr Purrs In Heaven 6,99 € -80% 1,39€ 23-févr Super Arcade Soccer 6,99 € -80% 1,39€ 23-févr Grand Prix Rock ‘N Racing 9,99 € -80% 1,99€ 23-févr Collapsed 14,99 € -80% 2,99€ 14-févr Live by the Sword: Tactics 20,99 € -80% 4,19€ 07-févr One Strike 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr BIT.TRIP CORE 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr BIT.TRIP FLUX 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr BIT.TRIP FATE 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Akane 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr BIT.TRIP BEAT 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr BIT.TRIP VOID 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr BIT.TRIP RUNNER 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Wreckin’ Ball Adventure 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Death’s Hangover 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Pudding Monsters 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Om Nom: Run 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Pocket Mini Golf 2 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Sausage Wars 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Run Sausage Run! 4,99 € -80% 0,99€ 25-févr Null Drifter 4,99 € -80% 0,99€ 09-févr Red Death 4,99 € -80% 0,99€ 09-févr Project Starship 4,99 € -80% 0,99€ 09-févr My Coloring Book 2 4,99 € -80% 0,99€ 19-févr Flowlines VS 4,99 € -80% 0,99€ 19-févr Speedway Bundle Stock & Truck 19,99 € -80% 3,99€ 19-févr Power Racing Bundle 16,99 € -80% 3,39€ 19-févr Speed Truck Racing 9,99 € -80% 1,99€ 19-févr Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition 19,99 € -80% 3,99€ 11-févr Despotism 3k 10,99 € -80% 2,19€ 11-févr REZ PLZ 14,99 € -80% 2,99€ 02-févr Double Cross 19,99 € -80% 3,99€ 02-févr Bite the Bullet 14,99 € -80% 2,99€ 02-févr Adventures of Chris 14,99 € -80% 2,99€ 02-févr Joggernauts 14,99 € -80% 2,99€ 02-févr The King’s Bird 19,99 € -80% 3,99€ 02-févr Nira 9,99 € -80% 1,99€ 02-févr Mable & The Wood 14,99 € -80% 2,99€ 02-févr Baobabs Mausoleum Grindhouse Edition 16,99 € -80% 3,39€ 09-févr 3 in 1 – Logical Bundle 7,99 € -80% 1,59€ 19-févr Karma Knight 7,70 € -80% 1,54€ 09-févr Swap This! 4,99 € -79% 1,04€ 19-févr Toki Tori 4,99 € -79% 1,04€ 19-févr Swords & Soldiers 7,49 € -79% 1,57€ 19-févr Depth of Extinction 13,49 € -76% 3,23€ 14-févr Trine 4: The Nightmare Prince 34,99 € -75% 8,74€ 09-févr Nine Parchments 19,99 € -75% 4,99€ 09-févr BFF or Die 7,99 € -75% 1,99€ 08-févr Jack ‘n’ Hat 7,99 € -75% 1,99€ 08-févr Lost Wing 7,99 € -75% 1,99€ 08-févr Trine Enchanted Edition 14,99 € -75% 3,74€ 09-févr Horned Knight 5,99 € -75% 1,49€ 08-févr Soulblight 14,99 € -75% 3,74€ 15-févr Adventure Pinball Bundle 8,99 € -75% 2,24€ 23-févr Trine: Ultimate Collection 49,99 € -75% 12,49€ 09-févr Trine 3: The Artifacts of Power 19,99 € -75% 4,99€ 09-févr Trine 2: Complete Story 16,99 € -75% 4,24€ 09-févr The Bug Butcher 7,99 € -75% 1,99€ 08-févr Criminal Expert 9,99 € -75% 2,49€ 22-févr Robonauts 3,99 € -75% 0,99€ 25-févr Puzzle Book 3,99 € -75% 0,99€ 25-févr Pocket Pool 3,99 € -75% 0,99€ 25-févr Inukari – Chase of Deception 7,99 € -75% 1,99€ 21-févr Cyber Hook 14,99 € -75% 3,74€ 02-févr Aces of the Luftwaffe – Squadron 14,99 € -73% 3,99€ 02-févr Typoman 12,99 € -70% 3,89€ 02-févr Don’t Knock Twice 12,49 € -70% 3,74€ 02-févr Drift Horizon Racing, Driving & Parking Trial Simulator Games 24,99 € -70% 7,49€ 08-févr Element 11,99 € -70% 3,59€ 12-févr Takotan 6,99 € -70% 2,09€ 09-févr The Pillar: Puzzle Escape 9,99 € -70% 2,99€ 09-févr Zero Strain 9,99 € -70% 2,99€ 09-févr She Sees Red – Interactive Movie 9,99 € -70% 2,99€ 20-févr Restless Soul 14,75 € -70% 4,42€ 02-févr Lila’s Sky Ark 14,99 € -70% 4,49€ 02-févr BOT.vinnik Chess 2,99 € -67% 0,99€ 05-févr Infinite Golf 2 4,99 € -66% 1,69€ 09-févr Dungeon and Puzzles 8,09 € -65% 2,83€ 08-févr The Unexpected Quest 14,99 € -65% 5,24€ 08-févr Halloween Pinball 2,99 € -64% 1,09€ 23-févr Mummy Pinball 2,99 € -64% 1,09€ 23-févr Pirates Pinball 2,99 € -64% 1,09€ 23-févr Werewolf Pinball 2,99 € -64% 1,09€ 23-févr Safari Pinball 2,99 € -63% 1,10€ 19-févr Wild & Horror Pinball 14,99 € -63% 5,54€ 19-févr Wild & Adventure Pinball 14,99 € -63% 5,54€ 19-févr Shark Pinball 2,99 € -63% 1,10€ 19-févr A Pretty Odd Bunny 4,99 € -60% 1,99€ 08-févr Back to Bed 4,99 € -60% 1,99€ 08-févr Inferno 2 4,99 € -60% 1,99€ 08-févr Castle Of Pixel Skulls 4,99 € -60% 1,99€ 08-févr Devastator 6,99 € -60% 2,79€ 08-févr Horror & Adventure Pinball 14,99 € -60% 5,99€ 23-févr Sherlock Holmes: Crimes and Punishments 29,99 € -60% 11,99€ 23-févr Eyes: The Horror Game 2,49 € -60% 0,99€ 25-févr Arcade Machine: Gopher’s Revenge 2,49 € -60% 0,99€ 25-févr Drunken Fist 7,99 € -60% 3,19€ 09-févr Dead by Daylight 29,99 € -60% 11,99€ 07-févr A Sketchbook About Her Sun 4,99 € -60% 1,99€ dans 30 heures. Promesa 4,99 € -60% 1,99€ dans 30 heures. Cuccchi 7,99 € -60% 3,19€ dans 30 heures. Will Die Alone 4,99 € -60% 1,99€ dans 30 heures. Last Threshold 4,99 € -60% 1,99€ 20-févr Revertia 3,99 € -60% 1,59€ 02-févr Greedroid 12,00 € -60% 4,80€ 02-févr Turnip Boy Commits Tax Evasion 14,99 € -60% 5,99€ 02-févr Blue Fire 19,99 € -60% 7,99€ 02-févr Indigo 7 Quest for love 14,99 € -60% 5,99€ 09-févr Pachi Pachi On A Roll 6,99 € -60% 2,79€ 09-févr The Jackbox Party Pack 2 20,99 € -60% 8,39€ 31-janv Innocence Island 19,99 € -55% 8,99€ 02-févr Darts Up 2,99 € -55% 1,34€ 23-févr Boreal Blade 3,99 € -50% 1,99€ 09-févr Get Packed: Couch Chaos 11,99 € -50% 5,99€ 23-févr #1 Pastime Bundle 7,99 € -50% 3,99€ 14-févr THE HOUSE OF THE DEAD: Remake 24,99 € -50% 12,49€ 22-févr #1 Anagrams Sudokus Bundle 5,99 € -50% 2,99€ 14-févr Timberman: The Big Adventure 4,99 € -50% 2,49€ 22-févr Draw Rider Remake 14,99 € -50% 7,49€ 02-févr Fillit 6,99 € -50% 3,49€ 09-févr Tower Climb 5,00 € -50% 2,50€ 09-févr Up Cliff Drive 4,99 € -50% 2,49€ 09-févr Parking Madness 5,00 € -50% 2,50€ 09-févr Cyber Velocity Run 6,99 € -50% 3,49€ 09-févr The Office Quest 11,99 € -50% 5,99€ 09-févr Bunny Adventure 5,00 € -50% 2,50€ 09-févr #1 Crosswords Sudokus Bundle 5,99 € -50% 2,99€ 14-févr #1 Sudokus 3,99 € -50% 1,99€ 14-févr #1 Anagrams 3,99 € -50% 1,99€ 14-févr #1 Crosswords 3,99 € -50% 1,99€ 14-févr #1 Crosswords Bundle 5,99 € -50% 2,99€ 14-févr Beautiful Ukraine 4,00 € -50% 2,00€ 25-févr Sheep Patrol 1,99 € -50% 0,99€ 25-févr Pocket Mini Golf 1,99 € -50% 0,99€ 25-févr Rage Among the Stars 4,99 € -50% 2,49€ 09-févr Mini Gardens 2,99 € -50% 1,49€ 05-févr Moorhuhn Wanted 6,99 € -50% 3,49€ 19-févr EA SPORTS FIFA 23 Nintendo Switch Legacy Edition 39,99 € -50% 19,99€ 12-févr Extreme Car Driver 11,99 € -50% 5,99€ 16-févr Shopping Mall Parking Lot 11,99 € -50% 5,99€ 16-févr Camper Van Simulator 12,99 € -50% 6,49€ 16-févr Cargo Crew Driver 11,99 € -50% 5,99€ 16-févr Car Driving School Simulator 13,99 € -50% 6,99€ 16-févr Beat Them All 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Easy Flight Simulator 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Galactic Invasion 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr International Boxing 7,99 € -50% 3,99€ 17-févr Cartoon Tower Defense 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Table Soccer Foosball 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Urban Street Fighting 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Galagi Shooter 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Kiddy Memory 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Blob Quest 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Frog Ball Rerolled 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Jumping Helix Ball 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Medieval Tower Defense 6,99 € -50% 3,49€ 17-févr Bounce Mania 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Curling 5,99 € -50% 2,99€ 17-févr Hammer 2 Reloaded 5,99 € -50% 2,99€ 17-févr Pinball Frenzy 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Ninja Epic Adventure 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Jumping Stack Ball 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Block Puzzle 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Word Chef 5,99 € -50% 2,99€ 17-févr Space Tanks 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Pyramids Slot Machines 5,99 € -50% 2,99€ 17-févr Zombie Apocalypse 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr 3D Box Sokoban 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr International Basketball 5,99 € -50% 2,99€ 17-févr Offroad Mini Racing 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Fantasy Cards 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr 3D Air Hockey 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Space Invasion 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr International Table Tennis 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr ELO 1100 Chess 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Gorilla Big Adventure 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Superpanda 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Handball Pelota 4,99 € -50% 2,49€ 17-févr Jumping Bricks Ball 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Universal Flight Simulator 9,99 € -50% 4,99€ 17-févr Air Stunt Racing 5,99 € -50% 2,99€ 17-févr Hunter Shooting Camp 7,99 € -50% 3,99€ 17-févr WWII Tank Battle Arena 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr Mission Commando 3,99 € -50% 1,99€ 17-févr I Saw Black Clouds 12,99 € -40% 7,79€ 02-févr Bloodshore 14,99 € -40% 8,99€ 02-févr SIMULACRA 12,99 € -40% 7,79€ 02-févr Rotund Takeoff 6,59 € -40% 3,95€ 02-févr Pachi Pachi 2 on a roll 7,99 € -40% 4,79€ 09-févr In My Shadow 11,99 € -40% 7,19€ 08-févr The Jackbox Party Pack 5 25,99 € -40% 15,59€ 31-janv Little Big Workshop 19,99 € -35% 12,99€ 02-févr Furry Hentai Tangram 2,99 € -33% 2,00€ 29-janv Hot Tentacles Shooter 4,99 € -33% 3,34€ 29-janv Vesper: Zero Light Edition 9,99 € -30% 6,99€ 09-févr Urban Cards 14,99 € -30% 10,49€ 02-févr Super Chicken Jumper 4,99 € -30% 3,49€ 09-févr LIT: Bend the Light 7,99 € -30% 5,59€ 11-févr SOTANO 3,99 € -30% 2,79€ 28-janv Extreme Snowboard 7,99 € -25% 5,99€ 19-févr Necrobarista – Final Pour – 17,99 € -25% 13,49€ 04-févr eSports Legend 10,99 € -25% 8,24€ 04-févr Rascal Fight 10,99 € -25% 8,24€ 04-févr Chinese Parents 10,99 € -25% 8,24€ 04-févr Shio 10,49 € -25% 7,86€ 04-févr LUNA The Shadow Dust 19,99 € -25% 14,99€ 04-févr Rhythm Fighter 14,99 € -25% 11,24€ 04-févr DYING: Reborn – Nintendo Switch Edition 8,39 € -25% 6,29€ 04-févr Christmas Tina 22,99 € -25% 17,24€ 04-févr Drift & Drive 12,99 € -25% 9,74€ 16-févr 4×4 Offroad Driver 12,99 € -25% 9,74€ 16-févr Quarry Truck Simulator 9,99 € -25% 7,49€ 16-févr Aka 12,79 € -20% 10,23€ 02-févr Cyber Shadow 19,99 € -20% 15,99€ 02-févr Rotund Rebound 17,99 € -20% 14,39€ 02-févr Super Woden GP 11,99 € -20% 9,59€ 09-févr Harem Girl Isabella 2,99 € -20% 2,39€ 09-févr Trenches 9,99 € -20% 7,99€ 09-févr Super Planet Life 9,99 € -10% 8,99€ 16-févr Package Inc 4,99 € -10% 4,49€ 12-févr