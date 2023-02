Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard sortira dans quelques jours sur Xbox Series X et PS5, mais la version Nintendo Switch devra attendre encore un peu (25 juillet, quand même).

En fait, on ne sait pas vraiment grand-chose du jeu sur la console de Nintendo. Il devrait avoir à peu près le même contenu que sur les autres plateformes, mais on a forcement peur des performances techniques du jeu sur la console hyrbide. Troy Johnson, un concepteur du jeu, semble avoir de grands espoirs sur ce point. Johnson a été interrogé sur la version Switch de Hogwarts Legacy lors d’une interview avec le site italien Multiplayer, et a annoncé :

La version Switch va être géniale, c’est sûr. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que chaque version est belle, qu’elle est bien optimisée et surtout qu’elle est fidèle à l’idée que nous nous faisions du titre. Et au final, ce sera exactement le titre que nous voulons.