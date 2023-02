Paris, le 2 février 2023 – Square Enix Ltd. a annoncé que LIFE IS STRANGE™ 2 était désormais disponible sur le Nintendo eShop.

Pour la première fois, les joueuses et les joueurs peuvent emporter LIFE IS STRANGE 2 partout avec eux. LIFE IS STRANGE 2 est une aventure narrative dans laquelle les décisions des joueuses et des joueurs ont un impact sur le scénario et les personnages. Ils découvriront la vie de vagabond et feront des rencontres intéressantes et parfois dangereuses hors des sentiers battus. Michel Koch, cocréateur de LIFE IS STRANGE 2, a déclaré « Je suis ravi de pouvoir vivre l’incroyable périple de Sean et Daniel sur Nintendo Switch ! C’est génial de pouvoir explorer le jeu partout et je suis sûr que les nouveaux joueurs aimeront les personnages et le monde qu’ils y découvriront. » C’est l’occasion pour les joueurs de partir avec les frères Diaz dans cette aventure extraordinaire sur Nintendo Switch. Leurs choix changeront leur vie à tout jamais. LIFE IS STRANGE 2 est en vente sur le Nintendo eShop.