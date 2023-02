Saint-Ouen, France – 2 février 2023 : AtGames et Just For Games sont heureux d’annoncer la disponibilité en France du flipper numérique connecté Legends Pinball Micro.

Fort du succès du flipper Legends Pinball, AtGames propose une nouvelle expérience de jeu offrant des sensations authentiques de flipper, dans une nouvelle forme compacte permettant un placement idéal même dans un espace réduit !

À propos du Legends Pinball Micro :

Le flipper compact électronique Legends Pinball Micro propose une expérience immersive et réaliste de flipper grâce à un écran « table de jeu » LCD en HD de 38cm (15,6″) et un panneau d’affichage LCD de 20cm (8″), des haut-parleurs stéréo, retour haptique et capteur de poussée intégrés. 50 Tables sont incluses, avec entre autre des tables deluxe Zaccaria et TAITO (Space Invaders™, Bubble Bobble™, Arkanoid™…) !

L’action à 60FPS du terrain de jeu est visible au travers d’un panneau de verre donnant à la machine un look et un ressenti premium, permettant un nettoyage facile et sans rayures. Les haut-parleurs stéréo retranscrivent les sons de la partie avec précision et deux sets de boutons de qualité arcade vous permettent d’être en contrôle à tout moment avec l’actionnement des flippers et des poussées. Les retours tactiles et accéléromètres permettent au Legends Pinball Micro de capturer la sensation réelle et le jeu authentique d’une machine de flipper arcade, tout en permettant une diversité incroyable et une extension illimitée que seuls les flippers numériques autorisent.

Les fonctions de pause, de retour en arrière, de sauvegarde et de chargement vous permettent de jouer à vos tables de flipper préférées à votre façon. Un d-pad intégré et des boutons supplémentaires permettent une navigation facile dans les menus et des options de jeu supplémentaires à partir de son panneau de commande interchangeable. De futures améliorations pour un joystick et un trackball seront disponibles pour un jeu d’arcade vertical authentique. Legends Pinball Micro est prêt pour tout, des mises à jour des fonctionnalités à la diffusion des jeux en continu, en passant par les classements et les jeux de compétition, et bien plus encore.

Caractéristiques principale :

Plate-forme de flipper numérique compacte pour la maison, avec des sensations et des boutons authentiques. Installation facile.

pour la maison, avec des sensations et des boutons authentiques. Installation facile. 50 tables intégrées , y compris les tables deluxe de Zaccaria, Space Invaders™️ de TAITO, Bubble Bobble™️ & Arkanoid™️ et bien plus encore !

, y compris les tables deluxe de Zaccaria, Space Invaders™️ de TAITO, Bubble Bobble™️ & Arkanoid™️ et bien plus encore ! ArcadeNet ©️ est le service de streaming d’AtGames qui donne accès à plus de 200 jeux d’arcade, de console et de flipper. Les propriétaires d’appareils Legends Arcade bénéficient d’un mois GRATUIT pour l’essayer !

©️ est le service de streaming d’AtGames qui donne accès à plus de 200 jeux d’arcade, de console et de flipper. Les propriétaires d’appareils Legends Arcade bénéficient d’un mois GRATUIT pour l’essayer ! Connectivité – Connectez-vous facilement au Wi-Fi ou en Ethernet depuis votre domicile pour profiter d’ArcadeNet©️, BYOG™️, des mises à jour gratuites, du mode multijoueur, du lobby, de la liste d’amis, du chat vocal, des classements mondiaux et du contenu téléchargeable.

– Connectez-vous facilement au Wi-Fi ou en Ethernet depuis votre domicile pour profiter d’ArcadeNet©️, BYOG™️, des mises à jour gratuites, du mode multijoueur, du lobby, de la liste d’amis, du chat vocal, des classements mondiaux et du contenu téléchargeable. Divertissements et événements familiaux illimités – Participez aux happy hours hebdomadaires gratuits pour jouer en ligne et aux festivals biannuels gratuits de la Journée Nationale des Propriétaires (NOD).

– Participez aux happy hours hebdomadaires gratuits pour jouer en ligne et aux festivals biannuels gratuits de la Journée Nationale des Propriétaires (NOD). Expérience de flipper immersive – Terrain de jeu LCD HD de 15,6 pouces, fronton LCD de 8 pouces, haut-parleurs stéréo, retour haptique et détecteur de collision. Des images HD 1080p époustouflantes et un jeu de flipper à 60 images par seconde.

– Terrain de jeu LCD HD de 15,6 pouces, fronton LCD de 8 pouces, haut-parleurs stéréo, retour haptique et détecteur de collision. Des images HD 1080p époustouflantes et un jeu de flipper à 60 images par seconde. BYOG™️ est le service de jeux en cloud d’AtGames. Jouez à votre bibliothèque de jeux PC sur le Legends Pinball Micro.

d’AtGames. Jouez à votre bibliothèque de jeux PC sur le Legends Pinball Micro. Plus de 40 appareils, accessoires et packs de jeux de la famille Legends disponibles à l’achat.

16 Go de stockage système pour des performances accrues.

Dimensions du flipper : 60*31*58 cm. Retrouvez la liste des 50 tables de jeu intégrées sur le site d’AtGames . Le flipper connecté Legends Pinball Micro est dès à présent disponible chez les revendeurs participants.