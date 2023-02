Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

MLB The Show 23 – 21.5GB

Minecraft Legends – 6.8GB

Afterthought – 5.2GB

A Fox and His Robot – 3.1GB

Youmandriver – 2.6GB

Flame Keeper – 2.4GB

Pronty – 1.8GB

Twice Reborn: A Vampire Visual Novel – 1.8GB

The Legend of Gwen – 1.6GB

Nadir: A Grimdark Deck Builder – 1.2GB

Souls of Chronos – 904MB

Choice of Life: Middle Ages 2 – 758MB

Rytmos – 644MB

Loot Box Simulator – Heroes of the Dark Age – 589MB

Legion of Doom – 546MB

Rob Riches – 495MB

Caverns of Mars: Recharged – 485MB

Ragdoll Rage: Heroes Arena – 348MB

Lucy Dreaming – 331MB

Dust & Neon – 320MB

Lucie’s Potager – 308MB

Japanese Escape Games The Light and Mirror Room – 253MB

Montezuma’s Revenge: 8-Bit Edition – 248MB

W.A.R.P. – 206MB

Alice in Wonderland – A jigsaw Puzzle – 197MB

Ruku’s Heart Balloon – 174MB

Animals Names – 106MB

Chess Pills – 105MB

Go! Go! PogoGirl – 81MB

Pocket Witch – 61MB

Putrid Shot Ultra – 45MB

Ninja JaJaMaru: The Lost RPGs – 35MB