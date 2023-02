Lesquin, le 15 février 2023 – NACON et le studio Cyanide sont heureux de dévoiler une vidéo dédiée à l’expérience Chef Life : A Restaurant Simulator sur la Nintendo Switch. Les apprentis restaurateurs pourront s’adonner à la gestion de leur restaurant partout, que ce soit chez eux ou en déplacement. Chef Life : A Restaurant Simulator sera disponible le 23 février, sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Développé par le studio français Cyanide, le jeu Chef Life : A Restaurant Simulator met le réalisme au cœur du jeu. L’objectif ? Proposer le premier jeu de cuisine offrant une véritable retranscription de la vie d’un restaurateur.

Personnalisation de la salle, sélection des ingrédients, choix des plats de son menu, les joueurs auront toutes les cartes en main pour créer le restaurant de leurs rêves, et pourquoi pas, espérer remporter une Etoile au célèbre Guide MICHELIN grâce à la qualité de leur cuisine !

Chef Life : A Restaurant Simulator sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 23 février 2023.