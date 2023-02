Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 06 février au 12 février 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Même au Japon, Hogwarts Legacy est un carton. Cela permet à la Ps5 de signer une 3eme semaine en tête des ventes de consoles (voir plus bas). C’est aussi la fin des pénuries pour la Ps5 et la Nintendo Switch, on va donc revenir très vite à des chiffres normaux d’ici peu.

Ventes jeux:

01./00. [PS5] Hogwarts Legacy # <RPG> (Warner Entertainment Japan) {2023.02.10} (¥8.980) – 67.196 / NEW

02./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 29.019 / 4.836.510 (-7%)

03./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 13.343 / 3.876.184 (-7%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.807 / 5.153.979 (-15%)

05./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.566 / 3.040.308 (-2%)

06./04. [NSW] Fire Emblem: Engage # <SLG> (Nintendo) {2023.01.20} (¥6.980) – 7.267 / 193.187 (-44%)

07./07. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 7.127 / 1.001.330 (-4%)

08./08. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 5.155 / 1.175.091 (-19%)

09./13. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 5.065 / 280.995 (+37%)

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.025 / 5.121.897 (-18%)

Ventes hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 # | 93.574 | 93.026 | 6.418 | 420.929 | 137.309 | 2.798.318 | | NSW # | 55.025 | 55.736 | 118.065 | 538.864 | 825.954 | 28.262.911 | | XBS # | 3.935 | 14.644 | 5.955 | 23.580 | 19.321 | 421.975 | | PS4 # | 1.115 | 953 | 4 | 10.900 | 93 | 9.428.667 | | 3DS # | 91 | 70 | 360 | 830 | 2.668 | 24.598.727 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 153.740 | 164.429 | 130.802 | 995.103 | 985.345 | 66.701.139 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 81.798 | 76.450 | 5.744 | 364.870 | 120.308 | 2.424.815 | | PS5DE | 11.776 | 16.576 | 674 | 56.059 | 17.001 | 373.503 | | XBS X | 506 | 367 | 2.339 | 1.980 | 9.102 | 174.391 | | XBS S | 3.429 | 14.277 | 3.616 | 21.600 | 10.219 | 247.584 | |NSWOLED| 32.464 | 32.780 | 66.152 | 309.593 | 414.363 | 3.881.605 | | NSW L | 10.048 | 10.541 | 16.934 | 102.061 | 155.992 | 5.205.755 | | NSW | 12.513 | 12.415 | 34.979 | 127.210 | 255.599 | 19.175.551 | | PS4 | 1.115 | 953 | 4 | 10.900 | 93 | 7.852.944 | |n-2DSLL| 91 | 70 | 360 | 830 | 2.668 | 1.203.782 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+