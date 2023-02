Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Ken Follett’s The Pillars of the Earth – 9.5GB

Redemption Reapers – 7.2GB

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – 6.7GB

The Crimson Flower that Divides: Lunar Coupling – 5.1GB

DC’s Justice League: Cosmic Chaos – 3.7GB

Grisaia Phantom Trigger 08 – 3.4GB

Aery – Calm Mind 3 – 3.2GB

Remorse: The List – 2.5GB

The Atla Archives – 2.1GB

Alice Gear Aegis CS Concerto of Simulatrix – 1.7GB

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – 1.4GB

Piczle Lines 2: Into the Puzzleverse – 1.0GB

Planet Cube: Edge – 1.0GB

FUR Squadron – 802MB

Choice of Life: Middle Ages 2 – 758MB

Grim Guardians: Demon Purge – 666MB

FurryFury: Smash & Roll – 609MB

Loot Box Simulator – Crimson Fire – 585MB

Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell – 582MB

Lootbox Lyfe+ – 484MB

Remains – 457MB

Dyadic – 448MB

Animal Lover – 427MB

Midnight is Lost – 424MB

Live Factory – 365MB

Void Scrappers – 351MB

Horror Tale 1: Kidnapper – 264MB

Hike Isle – 260MB

Fantasy Ball – 252MB

Rumble Sus – 249MB

Sushi Bar Express – 208MB

Ninja JaJaMaru: Retro Collection – 174MB

Neodori Forever – 145MB

Sakura Magical Girls – 142MB

Animals Names – 106MB

Green Soldiers Heroes – 100MB

Roniu’s Tale – 64MB

Snake Core – 57MB

Rô – 37MB