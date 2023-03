Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.3.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour une héroïne légendaire et une héroïne mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Celica, Reine de Valentia, et Mila, Déesse de l’amour, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude B

Âme de Zofia II

Neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchent l’unité d’en réaliser pendant le combat. Si l’unité initie le combat, l’unité peut effectuer une double frappe avant que l’ennemi ne riposte. Si PV de l’unité ≥ 25 % au début du combat, inflige Vit -5 à l’ennemi et réduit de 50 % le pourcentage des aptitudes des ennemis (sauf aptitudes spéciales) qui réduisent les dégâts à hauteur d’un certain pourcentage (par exemple, si l’aptitude d’un ennemi réduit les dégâts de 45 %, les réduira de 23 % à la place). Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Menace Atq/Vit

En début de tour, si l’unité se trouve à 4 cases ou moins d’un ennemi, inflige Atq/Vit -6 à l’ennemi le plus proche jusqu’à la fin de sa phase et confère Atq/Vit +6 à l’unité pendant un tour.

・ Aptitude B

Mur de dragon 3

Si Rés de l’unité > Rés de l’ennemi, réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone d’un pourcentage égal à 4x la différence (40 % maximum, aptitudes spéciales des striges exclues).

Non compatible :

・ Aptitude C

Horloge de Mila II

En début de tour, confère l’effet « empêche l’ennemi de réaliser une double frappe » à l’unité pendant un tour et inflige【Isolement】et 【Négation】aux ennemis situés sur la même ligne horizontale ou verticale dont la Déf est inférieure à celle de l’unité jusqu’à la fin de leur phase.

Si déployée en attaque dans le mode Raid céleste pendant la saison de la lumière, confère limite de tours +1. (Si limite de tours = 7, elle passera à 8, etc.)

【Isolement】

La cible ne peut pas utiliser ou bénéficier d’aptitudes de soutien jusqu’à la fin de sa phase. (La cible ne peut pas utiliser ou bénéficier d’aptitudes telles que Danse et Chant, d’aptitudes qui annulent les malus des alliés telles que Vitalis et Ordre impérieux +, etc.)

【Négation】

Compteur +1 par attaque pour la cible pendant le combat jusqu’à la fin de sa phase. (S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique.)

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Celica, Reine de Valentia, et Mila, Déesse de l’amour, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes à améliorer » pour en savoir plus.

■ Ajout des parchemins divins : partie 4

De nouveaux parchemins divins à utiliser pour compiler des livrets militaires classiques, les parchemins divins : partie 4 seront disponibles ! Après la mise à jour, les parchemins divins pouvant être obtenus dans des événements comme l’Assaut de Mjölnir deviendront des parchemins divins : partie 4.

Notes :

・ Les parchemins divins disponibles comme récompenses dans les batailles en écho changeront à partir de la saison débutant le 7/3/2023 7:00(UTC).

・ Les parchemins divins : partie 2 et les parchemins divins : partie 3 seront uniquement disponibles comme récompenses dans les batailles de faveur du mode Duels d’invocateur.

En plus de l’ajout des parchemins divins : partie 4, une nouvelle catégorie, « Classique 4 », sera ajoutée au menu « Compiler ». Il y a également des livrets militaires pour les héros éminents dans la catégorie « Classique 4 ». Ne les manquez pas !

Note : si vous compilez un livret militaire pour un héros éminent qui n’est pas votre allié, vous ne recevrez pas de bourgeon éminent.

Veuillez noter que vous pourrez toujours compiler des livrets militaires des catégories « Classique 1 » à « Classique 3 » après la mise à jour. Les livrets militaires de catégorie « Classique 1 » sont généralement compilés avec des parchemins divins : partie 1, et ainsi de suite, mais si vous n’avez pas suffisamment d’anciens parchemins divins, vous pourrez compléter avec des parchemins divins : partie 4. Les parchemins divins plus anciens auront la priorité.

Exemple : si vous souhaitez compiler un livret militaire de catégorie « Classique 1 » qui requiert 1 200 parchemins divins et que vous n’avez pas de parchemins divins : partie 1, mais que vous avez 100 parchemins divins : partie 2, 200 parchemins divins : partie 3 et 1 000 parchemins divins : partie 4, les parchemins divins : partie 2 seront utilisés en priorité, puis les parchemins divins : partie 3, et enfin, les parchemins divins : partie 4.

Note : vous ne pouvez pas utiliser des anciens parchemins divins pour compiler des livrets militaires qui en requièrent des nouveaux.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.3.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 3 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 3 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/4/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 3 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.3.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 2 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.3.0.

■ Nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Épée du Créateur

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Byleth, Professeur aguerri, et Byleth, Professeur habile

Mercurius

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Astram, Héros de Midia

Lance solaire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Forsyth, Lieutenant loyal

Saint Séraphin

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Celica, Reine de Valentia

Souffle bénéfique

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mila, Déesse de l’amour

Croc festif

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Selkie, Kitsune festive

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour éclair (A/D) : niveau 10

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Ronde d’après-midi » de Fire Emblem Engage et « Chute annoncée » de Fire Emblem Fates.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 900.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 14/3/2023 7:00(UTC).

○ Ajout d’une nouvelle aptitude de capitaine.

・ Course hâtive

Au début des tours 2 à 5, confère【Invasion】et【Mobilité (1)】au capitaine pendant un tour.

【Invasion】

L’unité peut se déplacer jusqu’à 3 cases sur la même ligne horizontale ou verticale. (Elle ne peut pas passer au travers des ennemis et des terrains bloquant le mvt ni ignorer les effets d’aptitudes comme Obstruction. Mvt conféré considéré comme une téléportation.)

【Mobilité (1)】

Après avoir attaqué, utilisé une aptitude de soutien ou détruit une structure, l’unité peut se déplacer de 1 case(s). (Se déplace selon le type de mvt, 1 fois par tour.) Attaque ou soutien impossible. S’il y a plusieurs effets similaires, le plus puissant s’applique. Après le déplacement, si une aptitude permettant d’agir à nouveau (p. ex. Élan victorieux) se déclenche, Mobilité se déclenchera après l’action conférée. Le mvt de base de l’unité n’a pas d’effet sur le mvt conféré. Téléportation maximale (p. ex. via Sauvetage) : 1 case(s).

Note : cette nouvelle aptitude de capitaine sera disponible dans la saison débutant le 14/3/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・Soren, Vent traditionnel

・Lumera, Reine drac. divine

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.