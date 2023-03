Décidément, Intelligent System surprend avec Fire Emblem Engage. Alors que nous nous attentions à un pass extension sur plusieurs volumes délivrés au compte goutte à un rythme lent similaire au suivi de Fire Emblem: Threehouses. C’est moins de 2 mois à peine après la sortie du jeu accompagné du volume 1 puis un mois après la sortie du volume 2 que le volume 3 se lancera. L’information est relayé directement par le twitter officiel de la série Fire Emblem. Le volume 3 du pass extension se lancera à partir du 8 Mars au Japon (et certainement de même en occident selon le décalage des fuseaux horaires) tandis que Nintendo continue la promotion de Fire Emblem Engage en annonçant la publication du premier chapitre de l’adaptation manga du jeu dans le Saikyo Jump et le Shonen Jump+ dès demain. Le rythme va-t-il ralentir pour le volume 4 de Fire Emblem Engage proposant un nouveau Xenologue (scénario) ou doit-on s’attendre à avoir une annonce tout aussi rapide et un lancement pour Avril 2023?

Pour rappel sur le contenu connu de ce volume 3:

– Ajouts de nouveaux emblèmes avec 2 nouveaux annexes divines

– L’emblème Chrom/Daeren de Fire Emblem Awakening (Nintendo 3DS)

– L’emblème Veronica de Fire Emblem Heroes (Smartphone)

Il s’agit du contenu connu à ce jour, il est probable que de nouveaux bonus d’objets et accessoires soient également de la partie.