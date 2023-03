Metroid Fusion arrive sur le Nintendo Switch Online en tant que prochain jeu Game Boy Advance. Il sera disponible pour tous les membres « Expansion Pack » le 8 mars 2023. Metroid Fusion est initialement sorti en 2002 – il est arrivé en même temps que Metroid Prime. Il s’agit du quatrième opus de la série Metroid en 2D. D’autres titres GBA sont prévus pour le Nintendo Switch Online à l’avenir. Parmi les autres sorties, citons Kirby & the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero : Maximum Velocity et Golden Sun.

Alors qu’elle est en mission sur la planète mère des Métroïdes, la chasseuse de primes Samus Aran se retrouve infestée de parasites X. Soignée in extremis, Samus devient alors immunisée et se voit plus tard chargée d’éradiquer la terrible menace parasite. Metroid Fusion vous captivera par son histoire originale et une action palpitante dans un vaste monde à explorer. Découvrez des armes inédites ainsi que d’autres améliorations fidèles à la série. Absorbez les parasites X et ne laissez aucune trace de ce mystérieux ennemi !