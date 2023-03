Shpeshal Nick, journaliste spécialisé Xbox, annonce que d’après ses sources, Bandai Namco prépare un remaster du Soulcalibur original.

Nick a apparemment dévoilé la rumeur sur le podcast Xbox Era, bien qu’il faille préciser qu’il ne sait pas s’il s’agit d’un remaster du Soulcalibur original ou d’une collection Soulcalibur comprenant Soulcalibur et Soulcalibur 2. Soulcalibur 2 est probablement la sortie la plus connue de la série de jeux de combat classiques et bénéficierait certainement d’un remaster moderne. La version GameCube de Soulcalibur 2 incluait Link de la série The Legend of Zelda en tant que combattant jouable. On attendra la confirmation pour être optimiste.

source