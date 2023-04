Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

DNF Duel – 6.6GB

Bramble: The Mountain King – 6.1GB

The Library of Babel – 4.2GB

The Last Dragon Slayer – 3.8GB

Fairy Fencer F: Refrain Chord – 3.2GB

Mugen Souls – 3.0GB

Local News with Cliff Rockslide – 1.8GB

Leap From Hell – 1.4GB

Super Alloy Ranger – 1.1GB

A Light in the Dark – 1.1GB

Castle of Shikigami 2 – 1.1GB

Another Tomorrow – 1.0GB

Just Xiangqi – 1.0GB

Spooky Spirit Shooting Gallery – 1.0GB

Arcana of Paradise —The Tower – 892MB

The 7th Guest – 868MB

Zodiakalik – 822MB

Incoherence – 777MB

Tray Racers – 758MB

Minabo – A walk through life – 718MB

Wildfrost – 392MB

Station 117 – 379MB

Witch Explorer – 328MB

Drill Deal – Oil Tycoon – 304MB

Forever Lost: Episode 1 – 253MB

Toziuha Night: Dracula’s Revenge – 214MB

JarataireRPG – 163MB

Bumballon – 138MB

Belle Boomerang – 115MB

Numbers and Squares – 101MB

Smile For Me – 78MB

Poosh XL – 76MB

Finger Football: Goal in One – 61MB