Ratalaika Games annonce que Gematombe sortira sur l’eShop de la console hybride pour 14,99 € le 28 avril prochain.

Bonjour et bienvenue dans Gematombe, le jeu d’action et de casse-tête multijoueur inspiré des classiques d’arcade et de la mythologie grecque ! Défiez vos amis ou accompagnez Pandore et des divinités dans leurs aventures. Lancez la balle pour détruire plusieurs gemmes consécutives de même couleur et engendrer d’incroyables réactions en chaîne ! Accablez vos adversaires pour les ÉCRASER ou maximisez vos combos pour vous DÉBARRASSER de toutes les gemmes de votre zone de l’écran afin de gagner avec une GEMATOMBE ! Terminez des niveaux exigeants et progressez dans des modes de jeu pleins de casse-têtes et d’action. Aidez ainsi Pandora, l’héroïne aux multiples talents, à travers sa fantastique aventure pour capturer les êtres malfaisants libérés dans le monde ! Rencontrez d’adorables personnages et voyez comment ils interagissent dans le mode Histoire. Relevez l’interminable défi du mode Entraînement ou du mode Survie et déverrouillez tous les secrets !

Ash of Gods : The Way est confirmé sur l’eShop Nintendo Switch dans quelques jours. Les fans pourront le récupérer le 27 avril 2023 pour 24,99 € mais le jeu est à -10% (22,49 €) pour un prix de lancement/précommande valable jusqu’au 9 mai.

Un jeu de cartes tactique au tour par tour avec des combats uniques dont les règles et les objectifs diffèrent à chaque fois. Composez votre jeu avec personnages, sorts et objets issus de quatre factions. Adaptez votre stratégie et faites des choix judicieux qui détermineront le dénouement final…

GigaBash sortira le 3 août prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il est proposé en précommande dès maintenant sur la boutique en ligne pour 22,99 €.

GigaBash combine le chaos des jeux de combat en arène avec la créativité offerte par les dimensions impressionnantes des créatures de films et jeux Kaiju classiques. Incarnez un titan déchaîné ou un mecha chasseur de titans. Fendez les cieux en invoquant la foudre, utilisez des tours radio comme des matraques ou transformez un quartier entier (ainsi que vos ennemis) en boule de neige géante. Si vous faites suffisamment de dégâts, vous pourrez prendre votre forme ultime en devenant un classe S terrifiant.

Les éditeurs CubeGame et Gamera Games, ainsi que les développeurs Softstar Entertainment et DOMO Studio, ont annoncé aujourd’hui Xuan-Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour 2023. Le titre à venir est un remaster de Xuan-Yuan Sword III. Ce jeu, conçu pour PC, a été lancé en 1999.

Turn-based RPG « Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains » has launched its Steam page.#GameraGames #XuanYuanSword Septem seeks the Invincible Arts of War on a journey from Venice to the mystical Orient, facing power disputes and Satan’s ambitions.https://t.co/rt5XUZdWVS pic.twitter.com/OEBtaOC0wh — Superpixel (@superpixelnews) April 20, 2023

Mia and the Dragon Princess sortira le 4 mai prochain sur nos Nintendo Switch. Un film d’action interactif en prise de vues réelles où l’on suit suit Mia, dont la vie est chamboulée par l’apparition d’une femme mystérieuse poursuivie par de violents criminels.

Mia rêve d’aventure, mais se sent responsable de ses collègues, qui sont devenus pour elle comme une deuxième famille. Elle est coincée dans une vie qu’elle ne voulait pas, à effectuer un travail qu’elle ne supporte plus. Lorsqu’une femme mystérieuse (Marshanda) fait irruption, poursuivie et terrorisée, Mia décide de la protéger et d’essayer de découvrir qui elle est. Elle s’engage alors dans une aventure pleine de rebondissements, de secrets et de dangers. Ce sont vos choix qui guideront Mia dans son aventure et détermineront son sort, ainsi que celui du reste du groupe. Tout au long du jeu, vos interactions vous permettront d’en apprendre plus sur l’identité de la mystérieuse femme. Mais la façon dont Mia réagira face au reste du groupe aura aussi un impact : chaque décision devra donc être mûrement réfléchie.

Un film d’action interactif en prise de vues réelles où l’on suit Mia, une serveuse téméraire dont la vie est chamboulée lorsqu’une femme mystérieuse fait irruption sur son lieu de travail, poursuivie par un groupe de violents criminels, et incapable de parler anglais.

Avec Paul McGann (Doctor Who) et MyAnna Buring (The Witcher)

Avec Dita Tantang, ceinture noire de kick-boxing chinois

Des cascades accomplies par l’expert en arts martiaux Aaron Gassor, aussi connu sous le nom de « Ginger Ninja Trickster »

Des scènes d’action chorégraphiées par Marcus Shakesheff (Wonder Woman, Les Gardiens de la Galaxie, Game of Thrones)

Un suivi d’attributs en temps réel qui évolue en fonction de vos choix et influence le cours de l’histoire

Une narration à choix multiples proposant 10 dénouements différents

Mode Streameur : mettez les choix en pause pour interagir avec votre communauté

Et on termine aujourd’hui avec Super Alloy Ranger qui sortira le 28 avril sur Nintendo Switch pour 14,99 € via l’eShop.

Alors qu’ils poursuivaient le criminel digne de fortune Lamos sur leur Alloy Ranger, les chasseurs de l’espace Kelly et Rambos ont été piégés par le champ de protection de la planète abandonnée Tanwada. Alors qu’elles luttaient pour trouver une issue, les sœurs robots « No.2 » et « No.3 » sont apparues de nulle part et avaient demandé à les rejoindre dans leur aventure ! Pendant ce temps, un mystérieux programme a infecté l’armée mécanique sur la planète Tanwada et a conduit à leur auto-évolution continue.

Niveaux de plate-forme d’action 2D classiques. Utilisez diverses techniques de mouvement pour conquérir les niveaux difficiles; courir, sauter, se précipiter, s’élancer dans les airs, escalader un mur et faire des doubles sauts. Utilisez-les à bon escient pour traquer le criminel recherché; cela pourrait être dans les villes englouties, la mer de glace glaciale, les mines abyssales sans fin et bien d’autres endroits. Quoi qu’il en soit, vous découvrirez la vérité et repartirez avec la victoire !

Plusieurs méthodes de combat. L’expert en tir Kelly peut tirer différentes balles en fonction de la puce d’attribut qu’il équipait. Il peut également améliorer l’effet des munitions en chargeant ! Le noyau énergétique de son uniforme de combat peut augmenter lentement l’énergie nécessaire aux armes spéciales !

Combat Robot No.2 a plus de méthodes d’attaque que vous ne le pensez ! Griffes, épées, lances et bien d’autres, découvrez ce qu’il peut faire en débloquant diverses puces d’attribut. Il collectera également l’énergie de chaque coup porté à l’ennemi. Une fois qu’ils ont accumulé suffisamment d’énergie, un puissant coup mortel sera lancé en fonction de la puce d’attribut qu’il équipait. Vous ne savez jamais à quel point cela pourrait être utile ; cela peut même renverser la situation !

Ennemis boss gigantesques. Des avions mécaniques, des robots sous-marins agressifs, une forteresse de bataille qui creuse vers le cœur de la planète et un énorme humanoïde qui a été produit dans l’arsenal de machines… À la fin de chaque niveau, il y a toujours un dangereux boss de machine mutant qui vous attend pour défi. Faites de votre mieux pour les vaincre dans le barrage !

Animation dynamique de pixels. Avec des références à de beaux pixel arts tels que Metal Slug et Mega Man, Super Alloy Ranger cherche à rechercher des détails lorsqu’il s’agit de cette forme d’art relativement abstraite. En même temps, efforcez-vous de créer un monde plus amusant et exquis !

Caractéristiques

Mode de fonctionnement classique à défilement latéral, esquivez les balles tout en sautant, en vous précipitant et en grimpant pour progresser dans le niveau. · De nombreux sentiers cachés vous attendent à explorer.

Les deux personnages ont de nombreuses armes et styles de combat à sélectionner.

Défiez de gigantesques boss ennemis dans des barrages dangereux.

Incorpore les principales caractéristiques de Mega Man et Metal Slug. En plus de cela, le mécanisme de combat correspondant est ajouté au jeu !

Animations de pixels amusantes et exquises.