La date de sortie définitive de Mercenaries Lament : Silver Wolf and the Seven Stars of the Maiden a été révélée en Occident. Selon un listing de l’eShop, le lancement est prévu pour le 28 avril 2023. Mercenaries Lament : Silver Wolf and the Seven Stars of the Maiden coûtera 17,99 € sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.

Mercenaries Lament est un jeu de rôle tactique qui se déroule dans un monde fantastique. Les batailles se déroulent sur des cartes en quart de vue avec des différences de hauteur, où le positionnement des personnages à l’avant, à l’arrière et sur les côtés des unités ennemies peut très bien déterminer l’issue de chaque bataille. Les effets de soutien dépendent de la position des personnages alliés de votre groupe, ce qui permet aux joueurs de profiter de manœuvres hautement stratégiques. Les joueurs disposent d’une grande liberté dans le développement de leur personnage, comme l’acquisition et le renforcement de compétences et le changement de classe en utilisant les points de compétence gagnés au combat. Les personnages sont magnifiquement dessinés avec de riches expressions faciales par l’illustratrice Sakura Mochi !

Advent Soul

Lorsque Amalie, l’héroïne, est dans votre groupe, vous pouvez remplir une jauge en haut à droite de l’écran qui vous permettra de stocker 1 BP lorsqu’elle est pleine. En utilisant des BP, les personnages peuvent entrer dans un état appelé « Âme de l’Avent » qui fortifie le personnage pendant un certain temps. Le personnage peut alors utiliser des « attaques de l’Avent » avec les autres membres du groupe et des compétences « Soul Exceed », qui sont des mouvements spéciaux.

Attaques de l’Avent

Lorsqu’un personnage en « mode Avent » est positionné pour prendre un ennemi en sandwich avec un autre allié, une attaque coordonnée peut être déclenchée en effectuant une attaque normale ou une compétence d’attaque. Les attaques de l’Avent sont des compétences uniques pour chaque personnage et permettent d’infliger de lourds dégâts.

Compétences de dépassement d’âme

Les unités en mode Avent peuvent utiliser les compétences Soul Exceed à tout moment. Ce coup spécial est unique à chaque personnage, et les effets varient entre infliger d’immenses dégâts à l’ennemi et récupérer les PV et les anomalies de tous les alliés. (Une fois que Soul Exceed est utilisé, le mode Avent du personnage est désactivé). L’utilisation des compétences Soul Exceed est la clé de la victoire !

Orbes au pouvoir caché

Il existe de mystérieuses « orbes » que l’on peut obtenir en progressant dans l’histoire, en se rendant dans des lieux spécifiques et en rencontrant certains ennemis. Il y a 13 orbes au total disséminés dans le jeu. Vous pouvez vérifier l’état de votre collection sur un écran dédié et en équiper votre personnage en tant qu’accessoires. Que se passera-t-il lorsque toutes les orbes seront collectées ?