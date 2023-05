Mettez votre sens de la stratégie à l’épreuve dans Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, sauvez la Surface dans Minecraft Legends, faites la course avec vos personnages Disney et Pixar préférés dans Disney Speedstorm, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en mars sur le Nintendo eShop.

Les jeux présentés :

-Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp

-Disney Speedstorm

-Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly

-Tron : Identity

-Curse of the Sea Rats

-Mega Man Battle Network Legacy Collection

-Batora : Lost Haven