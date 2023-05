Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Apploval – 4.8GB

Warhammer 40,000: Boltgun – 4.0GB

Aery – The Lost Hero – 3.7GB

Killer Frequency – 2.2GB

Fights in Tight Spaces – 1.7GB

LASERPITIUM – 1.7GB

Unalive 010 – 1.7GB

Demon Sword: Incubus – 1.6GB

Puzzle Bobble Everybubble – 1.4GB

Speed Crew – 1.4GB

SENSEs: Midnight – 1.4GB

Nightmare Reaper – 1.4GB

Mechanic 8230: Escape From Ilgrot – 1.4GB

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook – 1.0GB

Spectrolite – 1.0GB

Corbid! A Colorful Adventure – 1.0GB

Bunhouse – 993MB

Fantasy Tower Defense – 898MB

BlackJack Waifu Tour – 361MB

Japanese Escape Games The House – 334MB

911: Cannibal – 216MB

Hexapoda – 216MB

Bio Prototype – 215MB

Torinto – 130MB

Move The Pin: Classic Logic Puzzle – 126MB

Undergrave – 118MB

Find The Pairs: Classic Memory Puzzle – 115MB

Home Sweet Home – 89MB

Cyber Citizen Shockman – 50MB