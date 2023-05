D’après les derniers chiffres du box-office, Super Mario Bros. Movie est désormais le quatrième film d’animation le plus rentable de tous les temps. Il a repris cette place aux Minions.

Le film Super Mario Bros. a rapporté 536 millions de dollars dans le pays. Au total, il a récolté 1,21 million de dollars. Au cours des cinq premiers jours, le film a rapporté 204,6 millions de dollars aux États-Unis et 377,2 millions de dollars dans le monde. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que le total des recettes atteigne 500 millions de dollars et que le film devienne la plus grande adaptation de jeu vidéo de tous les temps. Il a officiellement franchi la barre du milliard de dollars il y a quelques semaines.