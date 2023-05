Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 8 au 14 mai 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est enfin disponible! Rien qu’avec les ventes physiques, c’est donc 1.119.502 exemplaires ! Si on ajoute les ventes sur l’eShop, on est donc à 2.240.000 ! On notera aussi le retour de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 3eme place du classement, 6 ans après…

01./00. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 1.119.502 / NEW

02./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.794 / 5.293.478 (-54%)

03./10. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 7.335 / 2.182.171 (+2%)

04./03. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 6.819 / 426.789 (-62%)

05./04. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 6.420 / 5.028.722 (-53%)

06./01. [PS4] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.05.05} (¥7.980) – 6.384 / 38.302 (-80%)

07./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.704 / 3.135.953 (-49%)

08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.061 / 5.190.681 (-54%)

09./05. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 4.856 / 4.014.693 (-58%)

10./09. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 3.746 / 1.230.382 (-57%)

En pleine forme, la Nintendo Switch surf toujours sur la sortie du modèle OLED Zelda, et puis, forcement, du jeu.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 83.052 | 88.713 | 65.322 | 1.389.037 | 1.845.629 | 29.113.084 | | PS5 # | 41.444 | 54.054 | 2.693 | 1.135.026 | 397.503 | 3.512.415 | | PS4 # | 787 | 1.033 | 22 | 27.780 | 327 | 9.445.547 | | XBS # | 275 | 662 | 6.225 | 39.701 | 76.219 | 438.096 | | 3DS # | 51 | 66 | 235 | 1.893 | 6.697 | 24.599.790 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 125.609 | 144.528 | 74.497 | 2.593.437 | 2.326.375 | 68.300.536 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 35.899 | 45.999 | 2.240 | 960.651 | 356.002 | 3.020.596 | | PS5DE | 5.545 | 8.055 | 453 | 174.375 | 41.501 | 491.819 | | XBS X | 167 | 325 | 105 | 13.365 | 26.178 | 185.776 | | XBS S | 108 | 337 | 6.120 | 26.336 | 50.041 | 252.320 | |NSWOLED| 65.628 | 75.609 | 35.868 | 932.688 | 984.891 | 4.504.700 | | NSW L | 6.029 | 4.487 | 9.011 | 194.160 | 308.509 | 5.297.854 | | NSW | 11.395 | 8.617 | 20.443 | 262.189 | 552.229 | 19.310.530 | | PS4 | 787 | 1.033 | 22 | 27.780 | 327 | 7.869.824 | |n-2DSLL| 51 | 66 | 235 | 1.893 | 6.697 | 1.204.845 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+