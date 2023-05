Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Mortal Kombat 1 – 31.3GB

Maquette – 4.2GB

Mask of the Rose – 2.5GB

Tad the Lost Explorer. Craziest and Madness Edition – 2.1GB

Hello Goodboy – 1.8GB

To The Rescue – 1.1GB

Finally, in Love Again – 1.1GB

End of Lines – 1.0GB

Pulling no Punches – 1.0GB

The Blind Prophet – 978MB

Bee in The Valley – 935MB

Fantasy Tower Defense – 898MB

WW2: Bunker Simulator – 728MB

Cramped Room of Death – 726MB

Marlon’s Mystery: The darkside of crime – 525MB

Summer Daze: Tilly’s Tale – 498MB

Boo Party – 495MB

Undead Horde 2: Necropolis – 474MB

Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu’s Wrath – 466MB

Nocturnal – 449MB

Johnny Trigger – 409MB

Brain Show – 384MB

Onigo Hunter – 361MB

The Case of the Golden Idol – 352MB

BlackSmith HIT – 339MB

Serene Hike – 311MB

Round People – 309MB

Waifu Space Conquest – 243MB

Welcome Kokuri-san – 229MB

Mythargia – 209MB

Korokoro Harley – 173MB

Johnny Trigger: Sniper – 173MB

Powers of Hex – 149MB

BlackSmith HIT – 126MB

REPLIKATOR – 121MB

Bat Boy – 112MB

Super Night Riders – 105MB

Summer Daze: Tilly’s Tale – 44MB