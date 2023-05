Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Agent A – $1.99 (prix de base : 19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $6.79 (prix de base : 19.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base : 29.99)

– Beacon Pines – $13.99 (prix de base : 19.99)

– BioShock 2 Remastered – $4.99 (prix de base : 19.99)

– BioShock: The Collection – $9.99 (prix de base : 49.99)

– BioShock Infinite – $7.99 (prix de base : 19.99)

– Bit.Trip Collection – $2.99 (prix de base : 9.99)

– Borderlands: Game of the Year Edition – $9.89 (prix de base : 29.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $9.99 (prix de base : 39.99)

– Borderlands Legendary Collection – $9.99 (prix de base : 49.99)

– Citizen Sleeper – $13.39 (prix de base : 19.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base : 29.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $1.99 (prix de base : 12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $1.99 (prix de base : 19.99)

– Cozy Grove – $8.80 (prix de base : 14.99)

– Creaks – $4.99 (prix de base : 19.99)

– Crysis Remastered – $9.89 (prix de base : 29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $27.49 (prix de base : 49.99)

– Curious Expedition – $4.49 (prix de base : 14.99)

– Curious Expedition 2 – $9.99 (prix de base : 19.99)

– Cursed to Golf – $13.99 (prix de base : 19.99)

– Death Road to Canada – $5.99 (prix de base : 14.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base : 49.99)

– FAR: Changing Tides – $6.99 (prix de base : 19.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : 19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : 9.99)

– Gang Beasts – $14.99 (prix de base : 29.99)

– Genesis Noir – $4.49 (prix de base : 14.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : 4.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : 59.99)

– Happy Game – $6.56 (prix de base : 13.13)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : 19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : 19.99)

– In Other Waters – $4.49 (prix de base : 14.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base : 59.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $19.99 (prix de base : 39.99)

– LEGO Bricktales – $20.99 (prix de base : 29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base : 59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : 29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : 59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : 29.99)

– Little Nightmares I & II Bundle – $14.99 (prix de base : 49.99)

– Machinarium – $4.99 (prix de base : 19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : 49.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base : 59.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $4.99 (prix de base : 19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $3.99 (prix de base : 19.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base : 19.99)

– New Tales from the Borderlands – $19.99 (prix de base : 39.99)

– Ni no Kuni II – $19.79 (prix de base : 59.99)

– OlliOlli World – $17.99 (prix de base : 29.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $5.99 (prix de base : 39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base : 59.99)

– Outlast 2 – $4.49 (prix de base : 29.99)

– Outlast: Bundle of Terror – $3.74 (prix de base : 24.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : 24.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : 19.99)

– Phogs – $14.99 (prix de base : 24.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : 16.49)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base : 29.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base : 12.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $35.99 (prix de base : 59.99)

– Shu – $1.99 (prix de base : 9.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : 24.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : 9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $5.99 (prix de base : 19.99)

– SteamWorld Heist – $3.99 (prix de base : 19.99)

– SteamWorld Quest – $7.49 (prix de base : 24.99)

– Stick It to the Man – $1.99 (prix de base : 11.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : 19.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $32.49 (prix de base : 49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 / 2 – $14.99 (prix de base : 29.99)

– The Falconeer – $10.49 (prix de base : 29.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $9.99 (prix de base : 24.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $17.99 (prix de base : 29.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base : 29.99)

– The Outer Worlds – $19.79 (prix de base : 29.99)

– The Ramp – $2.99 (prix de base : 5.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base : 49.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : 39.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base : 19.99)

– Wavetale – $22.49 (prix de base : 29.99)

– XCOM 2 Collection – $7.49 (prix de base : 49.99)