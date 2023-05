Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Legend of Heroes: Trails into Reverie – 10.0GB

MotoGP 23 – 10.0GB

Noob – Les Sans-Factions – 6.9GB

Inner Ashes – 6.4GB

Jack Jeanne – 6.0GB

A Painter’s Tale: Curon, 1950 – 3.9GB

Boxville – 2.0GB

Kuroi Tsubasa – 2.0GB

To Hell with the Ugly – 1.7GB

Crime O’Clock – 1.5GB

Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward – 1.4GB

Raiden III x Mikado Maniax – 903MB

Neko Secret Homecoming – 851MB

Skautfold: Usurper – 668MB

Sakura Dungeon – 682MB

Sunshine Shuffle – 608MB

The Tartarus Key – 584MB

Alchemic Cutie – 583MB

Soulvars – 462MB

Nocturnal – 449MB

Decarnation – 430MB

Brain Show – 384MB

Japanese Nekosama Escape The Sweets Shop – 306MB

Hidden Bunny – 213MB

Avia Corporation – 175MB

Korokoro Harley – 173MB

Johnny Trigger: Sniper – 173MB

Angel Symphony – 172MB

LotionSamurai – 169MB

Powers of Hex – 149MB

Move The Box: Classic Block Puzzle – 125MB

Picontier – 98MB

GyroGunner – 88MB

Moving Blocks Puzzles – 71MB

7 Horizons – 57MB

Kitten Island – 55MB

Robolt – 45MB

Brave Soldier – Invasion of Cyborgs – 44MB