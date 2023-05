Les ventes de jeux au Royaume-Uni pour la semaine dernière n’ont pas encore été publiées, mais nous avons un aperçu et Zelda est toujours en tête des ventes.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a pris la première place deux semaines de suite, et ce règne se poursuit pour la troisième semaine. Bien que les ventes aient chuté de 50 % par rapport à celles de la semaine 2, cela reste suffisant pour que Tears of the Kingdom occupe la première place du classement général. Cela a permis à Tears of the Kingdom de se rapprocher de Hogwarts Legacy en tant que jeu en boîte le plus vendu de l’année après seulement 3 semaines.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n’est pas la seule aventure Zelda dont les fans britanniques se délectent, car le jeu continue de stimuler les ventes de son prédécesseur. The Legend of Zelda : Breath of the Wild s’est hissé à la 7e place du classement hebdomadaire des jeux, ce qui signifie qu’il a trouvé une place dans le top 10 depuis le lancement de Tears of the Kingdom.

