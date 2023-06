Nintendo a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo présentant quelques jeux phares de mai 2023. Parmi les titres mis en avant figurent The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, LEGO 2K Drive et Farming Simulator 23 : Nintendo Switch Edition.

Créez votre propre aventure dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, faites la course à travers Bricklandia dans LEGO® 2K Drive, faites grandir votre empire agricole dans Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en mai sur le Nintendo eShop.

Liste des jeux :

-The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom,

-LEGO 2K Drive

-Farming Simulator 23 : Nintendo Switch Edition

-Puzzle Bobble EveryBubble!

-Trinity Trigger

-No Place Like Home

-Super Dungeon Maker