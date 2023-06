Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Pour fêter le lancement de la deuxième partie du livre VII, nous organisons une série d’événements intitulée « 2e partie du livre VII » !

■ Quêtes de la 2e partie du livre VII

Du 8/6/2023 7:00(UTC) au 22/6/2023 6:59(UTC)

Des quêtes au cours desquelles vous devrez terminer l’histoire du livre VII jusqu’à présent sont disponibles ! Terminez les cartes en remplissant certaines conditions pour recruter 2 fois le nouveau héros 5★ Saul, Pasteur aimant !

Les récompenses des quêtes incluent des orbes, des parchemins divins : partie 4, et bien plus encore.

Profitez-en pour essayer les cartes du livre VII si ce n’est pas déjà fait !

Note : à compter de l’événement d’invocation de héros légendaires qui aura lieu à la fin du mois, Saul, Pasteur aimant, apparaîtra en tant que héros 4★ ou 3★ dans les événements d’invocation.

■ Retours de focus d’aptitudes

Du 8/6/2023 7:00(UTC) au 22/6/2023 6:59(UTC)

Douze focus au cours desquels apparaissent des héros dotés de certaines aptitudes sont de retour en tant que focus quotidiens ! Chaque focus sera disponible pendant trois jours. Ne les manquez pas pour essayer d’invoquer des héros dont les aptitudes pourraient bénéficier vos équipes !

Lors de ces focus, vous n’avez pas besoin de dépenser d’orbes pour votre première invocation, ce qui signifie que vous pourrez invoquer des héros 12 fois gratuitement ! De plus, tous les joueurs pourront choisir un héros de ces focus à invoquer gratuitement après avoir invoqué au moins 40 fois dans chaque focus. Vous pourrez même obtenir une pierre des cieux pour chacun de ces événements !

■ Bonus de connexion « 2e partie du livre VII »

Du 8/6/2023 7:00(UTC) au 22/6/2023 6:59(UTC)

Des bonus de connexion qui vous permettront d’obtenir 140 dracofleurs de chaque type, 70 rosées divines et 700 graals héroïques sont disponibles !

Note : ces bonus de connexion peuvent être obtenus jusqu’à 10 fois pendant l’événement.

■ Événements « EXP et PA doublés »

Du 12/6/2023 7:00(UTC) au 15/6/2023 6:59(UTC) et du 19/6/2023 7:00(UTC) au 22/6/2023 6:59(UTC)

Gagnez deux fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour rendre vos héros plus puissants !

■ Événements « EXP et PA quintuplés »

Du 8/6/2023 7:00(UTC) au 12/6/2023 6:59(UTC) et du 15/6/2023 7:00(UTC) au 19/6/2023 6:59(UTC)

Gagnez cinq fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour rendre les héros qui sont devenus vos alliés plus puissants !