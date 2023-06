En marge du Summer Game Fest qui démarre aujourd’hui, s’est tenu hier le Guerrilla Collective Showcase !

L’occasion de découvrir pas moins de 27 annonces qui concernent directement la Nintendo Switch… Une mise en bouche sympathique avant les autres annonces qui devraient débarquer dans les jours à venir…

On commence avec

Annalynn est un jeu de plateformes en 2D, avec des niveaux labyrinthique que vous pouvez retrouver… dès maintenant !

Nocturnal est un jeu d’action, que vous pouvez également découvrir tout de suite, sur Nintendo Switch !

Nova Lands est un simulateur de vie à la ferme se déroulant sur une autre planète… le titre est attendu pour le 22 Juin 2023 !

Black Skylands est un jeu de stratégie en temps réel, proposant des combats aériens, le tout dans un univers Steampunk ! Un menu alléchant, que nous pourrons découvrir le 3 Août 2023 !

WrestleQuest (le GOTY de notre cher Big Breaker Lordo) est confirmé pour le 8 Août, avec une nouvelle vidéo de gameplay !

Lil’ Guardsman est un point & click à l’ambiance très cartoon, qui devrait sortir cet été !

Hammerwatch 2 sort également cet été, l’occasion de découvrir une nouvelle bande-annonce de présentation mettant en avant le mode multi.

Growth est un jeu de réflexion, où il faudra jouer avec les environnements… Il sortira aussi cet été !

30XX est la suite attendue de 20XX ! Ce RogueLike à l’inspiration très Mega Man devrait sortir au troisième trimestre 2023 (peut-être en Septembre 2023)

Toxic Crusaders est un Beat Them All inspiré par l’univers de Toxic Avenger, plus précisément du dessin animé (tout public) Toxic Crusaders. Les premières images font directement penser au récent TMNT: Shredder’s Revenge, ce qui n’est pas pour nous déplaire ! Le jeu devrait sortir un peu plus tard dans l’année…

Antonblast qui n’est pas sans nous rappeler un certain Wario (Hadra en pls ! ) devrait arriver bientôt… Un titre potentiellement à suivre !

World of Horror est un mix entre un Visual Novel et un RPG, inspiré par les univers de Junji Ito et H.P. Lovecraft.… Tout un programme, que nous pourrons découvrir le 19 Octobre 2023 !

Demonschool est un tactical inspiré par les films d’horreur Italiens… à découvrir en 2023 !

Quest Master est un dungeon maker inspiré par Zelda, qui devrait sortir cette année encore ! Un concurrent sérieux à Super Dungeon Maker ? Réponse d’ici fin 2023 !

SacriFire est un RPG aux notes de Vagrant Story et de Valkyrie Profile, il devrait sortir d’ici à la fin de l’année !

Three Minutes to Eight est un jeu d’aventure, où vous devrez tout faire, pour empêcher la mort de votre personnage qui est annoncé à 19h57… À découvrir également à la fin de l’année !

Kingdom Eighties: Summer of Greed vous rappellera les Goonies et les autres films du genre sortis dans les années 80 ou plus récemment la série Stranger Things qui en reprend tous les codes… Le jeu devrait sortir sur Nintendo Switch plus tard cette année !

StormEdge est un Rogue Lite d’action qui vous permettra d’exploser vos ennemis (en évitant de vous exploser) plus tard cette année !

A Void Hope est un jeu mêlant réflexion et plates-formes dont la date de sortie n’a pas encore été précisée (peut-être fin 2023 ou courant 2024).

Le très intriguant Bye Sweet Carole et son ambiance film d’horreur dans un Disney, est attendu pour 2024 !

Promenade est un jeu de plates-formes prévu pour cette année encore, les développeurs disent s’être inspirés de Banjo-Kazooie, Super Mario 64 et Spyro…

Terra Memoria, un RPG en Pixel art en 3D isométrique, dans un univers avec des personnages anthropomorphiques… Il devrait arriver l’année prochaine !

Fortgolings est une réalisation des développeurs de Forgotton Anne. Se déroulant dans le même univers, le jeu se présente comme un jeu d’aventure façon Metroidvania. Sortie prévue en 2024 !

Dark Deity 2 a été annoncé, sans être confirmé sur Nintendo Switch, mais vu que nous avons eu droit au premier volet, le portage du second n’est pas à exclure !

Gori: Cuddly Carnage est un « Skate & Slash », vous mettant dans la peau d’un chat anthropomorphique glissant sur un hoverboard dôté d’une intelligence artificielle et de lames de tronçonneuse pour découper les ennemis… Tout un programme pour lequel aucune date n’a encore été annoncée !

Et enfin, il y a eu 2 annonces du côté des mises à jour / DLC pour des jeux déjà disponibles…

SpiderHeck aura droit à quelques améliorations

Il en est de même pour Dawn of the Monsters, qui devrait proposer des nouveaux défis, mais aussi des nouveaux personnages…

Que pensez-vous de toutes ces annonces ? Certains titres vous font-ils de l’oeil ?