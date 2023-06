Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Railway Empire 2 – Nintendo Switch Edition – 8.2GB

Inner Ashes – 6.4GB

Enclave HD – 5.2GB

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – 1.4GB

Fae Farm – 1.3GB

Tails of Trainspot – 1.1GB

LISA: The Painful – Definitive Edition – 947MB

Stay Out of the House – 889MB

Princess Closet – Fashion and love will change me – 859MB

Nova Lands – 798MB

Ghost Files: The Face of Guilt – 770MB

Cramped Room of Death – 726MB

LISA: The Joyful – Definitive Edition – 630MB

The Fairy’s Song – 518MB

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine – 282MB

Super Box Delivery: Beyond the Horizon – 271MB

Cave of Past Sorrows – 101MB

Dolmenjord – Viking Islands – 100MB

Forest Golf Planner – 83MB

Moving Blocks Puzzles – 71MB

Alice Sisters – 60MB

Full Quiet – 54MB