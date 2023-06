SEGA a partagé avec nous quelques captures d’écran spécifiques à la Nintendo Switch de Sonic Superstars.

Le voyage de Sonic et de ses amis commence sur les magnifiques North Star Islands, un lieu mystique offrant des environnements inédits, ainsi qu’une histoire mystérieuse à découvrir. Des créatures gigantesques, des aventures exaltantes et des plans machiavéliques échafaudés par le Dr. Eggman attendent Sonic et ses amis, qui peuvent dorénavant obtenir de nouveaux pouvoirs appelés les Emerald Powers en ramassant des Chaos Emeralds.

Sonic Superstars sera disponible à l’automne 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC. Des détails supplémentaires sur les différentes versions et sur le contenu à venir seront révélés ultérieurement.

Utilisez les Emerald Powers pour affronter le Dr. Eggman et l’empêcher de transformer les animaux des îles en Badniks avant qu’il ne soit trop tard !

Fonctionnalités principales :

Une évolution de la plateforme 2D de Sonic Les jeux de plateformes Sonic classiques en 2D ont été réinventés pour les plateformes de la génération actuelle avec de nouvelles zones, de nouvelles musiques, un nouveau gameplay et une apparence UHD moderne uniquement possible avec des graphismes 3D. Les mouvements, la physique et les commandes de Sonic évoquent des sensations familières et plairont aux joueurs les plus récents comme aux plus anciens.

Incarnez vos personnages préférés Incarne Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose pour affronter le Dr. Eggman qui s’est associé à un ancien adversaire nommé Fang et déjouez leurs plans machiavéliques. Le designer de Sonic, Naoto Ohshima, est également de retour avec un nouveau personnage que Sonic et ses amis devront affronter.

Les sept Emerald Powers​ Utilisez les pouvoirs des sept Chaos Emeralds pour obtenir de nouvelles capacités, comme créer des clones, gravir des chutes d’eau, gagner en puissance et bien plus encore !​

Multijoueur en coopération ​ Sonic Superstars offre la possibilité de coopérer à 4 joueurs en local. Il est ainsi possible de jouer seul ou de collaborer avec des amis durant toute l’histoire du jeu !