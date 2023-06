KonoSuba : God’s Blessing on this Wonderful World ! Love For These Clothes Of Desire ! sortira en anglais en Europe sur Nintendo Switch, comme l’indique aujourd’hui par PQube en partenariat avec Mages. Il sera disponible « bientôt ».

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! est un jeu vidéo basé sur la série de light novels et d’anime populaire intitulée KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!. Le jeu est développé par Entergram et est sorti au Japon le 28 mars 2019 pour la PlayStation 4 et la PlayStation Vita, puis il y a trois ans sur Nintendo Switch.

Dans ce jeu, les joueurs suivent les aventures des personnages principaux de la série, Kazuma Satou, Aqua, Megumin et Darkness, dans un monde fantastique rempli de monstres et de quêtes. Cependant, le gameplay de Love For These Clothes Of Desire! se concentre principalement sur l’aspect visuel et la collection de vêtements.

Les joueurs peuvent interagir avec les personnages, participer à des quêtes, acheter et collectionner une variété de vêtements et d’accessoires pour habiller les personnages à leur guise. Le jeu propose également des scènes et des dialogues amusants mettant en valeur l’humour et les interactions caractéristiques de la série KonoSuba.