Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Lara Croft Collection – 6.7GB

EchoBlade – 2.1GB

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition – 2.0GB

RichMan 4 Fun – 1.7GB

Sky Caravan – 1.5GB

Earthen Dragon – 1.3GB

Your Computer Might Be At Risk – 1.0GB

Barony – 939MB

Everdream Valley – 780MB

Rice Bowl Restaurant – 767MB

WW2: Bunker Simulator – 728MB

Sentimental Death Loop – 603MB

Marble Ball Friends – 518MB

Quick Race – 278MB

BroodStar – 272MB

Unimime – Unicycle Madness – 210MB

Shootvaders: The Beginning – 194MB

Auralux: Constellations – 186MB

Mountain Climb Driver: Real Physics Arcade Racing – 185MB

Raging Bytes – 172MB

Zenful Journey – 126MB

11111Game – 100MB

Medieval Royal Chess: Classic Board Game – 98MB

Bus Tycoon Night and Day – 97MB

Calculator Maker : My Calculator – 91MB

Finger Football: Goal in Two – 61MB

Tricks Magician – 46MB