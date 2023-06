Victor Entertainment a annoncé aujourd’hui qu’un nouveau RPG d’action en 3D est en cours de développement sur Nintendo Switch, basé sur Tokyo Revengers. Le titre basé sur le manga et l’anime devrait sortir au Japon cet hiver. Le nouveau jeu Tokyo Revengers Switch sera disponible en free-to-play avec des microtransactions.

Le projet à venir permettra aux joueurs de revivre les événements de l’histoire principale, dans laquelle ils sautent à plusieurs reprises dans le temps pour se venger du pire avenir possible. Les rues de Shibuya et les personnages en 3D ont été fidèlement reproduits en haute qualité, et l’histoire principale est rendue vivante par un casting de doublage impressionnant.

« Tokyo Revengers » est un manga et une série animée japonaise créée par Ken Wakui. « Tokyo Revengers » mélange des éléments de voyage dans le temps, d’action, de drame et de suspense pour créer une histoire captivante remplie de rebondissements. Le manga a commencé à être publié en 2017 et est toujours en cours, tandis que la série animée a été diffusée pour la première fois en avril 2021. Elle a rencontré un grand succès tant au Japon qu’à l’international.

L’histoire de Tokyo Revengers se déroule dans un monde où des gangs de délinquants contrôlent les rues de Tokyo. Le protagoniste, Takemichi Hanagaki, est un jeune homme de 26 ans qui a touché le fond de sa vie. Il apprend que son amour d’enfance, Hinata Tachibana, ainsi que ses amis, ont été tués par un gang criminel appelé Tokyo Manji Gang.

Alors qu’il est au plus bas, Takemichi est mystérieusement renvoyé dans le temps, 12 ans plus tôt, à l’époque où il était encore au collège. Il se rend compte qu’il a une chance de changer le cours des événements et de sauver la vie de Hinata et de ses amis. Pour cela, il décide de s’impliquer dans le monde dangereux des gangs de délinquants de Tokyo.

Takemichi se reconnecte avec son ancien ami d’enfance, Naoto Tachibana, qui est devenu un détective. Ensemble, ils cherchent à identifier les membres du Tokyo Manji Gang et à trouver des moyens de les empêcher de commettre les actes de violence qui conduiront à la mort de Hinata et de ses amis.

Takemichi rejoint la Tokyo Manji Gang et doit faire face à des ennemis puissants, des rivalités internes et des luttes de pouvoir au sein du gang. Il utilise ses connaissances du futur pour tenter de changer le destin tragique de ceux qui lui sont chers. Cependant, ses actions dans le passé ont des conséquences complexes et imprévisibles sur le présent.

L’histoire de Tokyo Revengers explore des thèmes tels que l’amitié, le courage, le sacrifice et la rédemption. Elle est remplie de rebondissements, d’action intense et de moments émotionnels, captivant les lecteurs et les spectateurs tout au long du récit.