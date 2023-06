Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base : $29.99)

– A Short Hike – $5.19 (prix de base : $7.99)

– Abzu – $6.99 (prix de base : $19.99)

– AI: The Somnium Files – $7.99 (prix de base : $39.99)

– AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Amnesia: Collection – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Ape Out – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed The Ezio Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Astral Chain – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Atomicrops – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Batman: The Eneemy Within – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Battle Chef Brigade Deluxe – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Bear and Breakfast – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales Ii – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Boomerang X – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Bravely Default II – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Bridge Constructor Portal – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Broforce – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Bug Fables – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Button City – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle 1 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Bundle – $24.99 (prix de base : $59.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Card Shark – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Carrion – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Castlevania Advance Collection – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Cat QuestII – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Catherine: Full Body – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Chicory – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Citizen Sleeper – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Citizens of Space – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Coffee Talk – $6.49 (prix de base : $12.99)

– Cozy Grove – $8.77 (prix de base : $14.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crossing Souls – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Cult of the Lamb – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Cult of the Lamb: Cultist Edition – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Curse of the Dead Gods – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Daemon X Machina – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Danganronpa 2 – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Danganronpa S – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Danganronpa V3 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Danganronpa: Trigger Happy Havoc – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Darksiders III – $21.99 (prix de base : $39.99)

– DC Super Hero Girls: Teen Power – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dead Cells: Medley of Pain Bundle – $31.99 (prix de base : $39.99)

– Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Death’s Door – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Diablo III – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Digimon World: Next Order – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Disc Room – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Disney Dreamlight Valley – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition – $48.99 (prix de base : $69.99)

– Disney Speedstorm – Deluxe Founder’s Pack – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Divinity: Original Sin 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Dodgeball Academia – $12.49 (prix de base : $24.99)

– DoDonPachi Resurrection – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Doom (1993) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Downwell – $2.00 (prix de base : $2.99)

– Dragon Ball FighterZ – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dropsy- $3.99 (prix de base : $9.99)

– Eldest Souls – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Empire of Sin – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Enter the Gungeon – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Espgaluda II – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Evergate – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Evertried – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Exit the Gungeon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Fe – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Fire Emblem: Three Houses + Expansion Pass – $59.48 (prix de base : $84.98)

– Fire Emblem: Three Houses – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Fire Emblem: Three Houses Expansion Pass – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Forager – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Garden Story – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Gato Roboto – $1.99 (prix de base : $7.99)

– Ghostrunner – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Goat Simulator – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Golf With Your Friends – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Gonner 2 – $3.24 (prix de base : $12.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Grapple Dog – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Gris – $4.24 (prix de base : $16.99)

– Grow: Song of the Evertree – $14.99 (prix de base : $24.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hades – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base : $39.39)

– Have A Nice Death – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Heave Ho – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Horizon Chase Turbo – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Huntdown – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity + Expansion Pass – $55.98 (prix de base : $79.98)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Hyrule Warriors: Age of Calamity Expansion Pass – $13.99 (prix de base : $19.99)

– I Hate Running Backwards – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Immortals Fenyx Rising – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Inscryption – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Invisible, Inc. – $4.99 (prix de base : $19.99)

– It Takes Two – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Kaze and the Wild Masks – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Kitaria Fables – $7.99 (prix de base : $19.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $27.99 (prix de base : $69.99)

– Lil Gator Game – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Live A Live – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Loop Hero – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Lost in Random – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lost Ruins – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $50.39 (prix de base : $89.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Marvel Ultimate Alliance 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Marvel Ultimate Alliance 3 Expansion Pass – $13.99 (prix de base : $19.99)

– McPixel 3 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $53.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $35.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $35.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Metroid Dread – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Mighty Switch Force! Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Minit – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Minoria – $7.99 (prix de base : $19.99)

– MLB The Show 23 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– MLB The Show 23 Digital Deluxe Edition – $69.99 (prix de base : $99.99)

– Momodora: Reverie Under the Moonlight – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Hunter Rise – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Train First Class – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mother Russia Bleeds – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base : $24.99)

– MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Mushihimesama – $12.99 (prix de base : $19.99)

– My Friend Pedro – $4.99 (prix de base : $19.99)

– My Hero One’s Justice – $5.99 (prix de base : $59.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base : $39.99)

– NBA 2K23 – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Need for SPeed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Neo Cab- $2.99 (prix de base : $19.99)

– Neon Abyss – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Neverwinter Nights: Enhanced Edition – $7.49 (prix de base : $24.99)

– New Super Lucky’s Tale – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Nexomon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $7.49 (prix de base : $49.99)

– No Man’s Sky – $35.99 (prix de base : $59.99)

– No More Heroes 3 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Not a Hero – $2.59 (prix de base : $12.99)

– Oceanhorn – $4.94 9was $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Octopath Traveler – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Olija – $4.49 (prix de base : $14.99)

– OlliOlli World – $17.99 (prix de base : $29.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base : $39.99)

– One Step From Eden – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Opus: Echo of Starsong – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Overlord: Escape From Nazarick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 3 Portable – $15.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $15.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Royal – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Pikuniku – $3.24 (prix de base : $12.99)

– PixelJunk Monsters 2 – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Portal Companion Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Portal Knights – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Radiant Silvergun – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Reigns: Game of Thrones – $1.99 (prix de base : $3.99)

– Reigns: Kings & Queens – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 2 Cloud – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil 3 Cloud – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 7 Cloud – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Resident Evil Origins Collection – $19.99 (prix de base : $59.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Village Cloud – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Retro City Rampage DX – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Return to Monkey Island – $17.49 (prix de base : $24.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Ruiner – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Runbow – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Saints Row IV: Re-Elected – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Saints Row: The Third – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Columns II – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Shinobi – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $1.99 (prix de base : $7.99)

– Serious Sam Collection – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Severed Steel – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Shakedown: Hawaii – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Shin Megami Tensei V – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Sifu – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Skullgirls 2nd Encore – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Sludge Life – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Snake Pass – $3.99 (prix de base : $19.99)

– SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base : $49.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Forces – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Frontiers – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Soundfall – $10.49 (prix de base : $29.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $11.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Star Wars Episode I Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Heritage Pack – $39.99 (prix de base : $79.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Steins;Gate 0 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Steins;Gate Elite – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Stories Untold – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $12.59 (prix de base : $29.99)

– Super Crush KO – $3.70 (prix de base : $14.99)

– Super Mario Party – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Super Meat Boy Forever – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Superhot – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Tails of Iron – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Tales of Vesperia – $7.99 (prix de base : $49.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teslagrad Remastered – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Tetris Effect Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Coma 2: Vicious Sisters – $2.09 (prix de base : $14.99)

– The Coma: Recut – $2.09 (prix de base : $14.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – $34.99 (prix de base : $69.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – $15.99 (prix de base : $19.99)

– The Gardens Between – $3.19 (prix de base : $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $8.49 (prix de base : $24.99)

– The Jackbox Party Pack 9 – $19.49 (prix de base : $29.99)

– The Last Campfire – $2.99 (prix de base : $14.99)

– The Messenger – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Red Strings Club – $4.94 (prix de base : $14.99)

– The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Talos Principle – $4.49 (prix de base : $29.99)

– The Walking Dead: A New Fronter – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Walking Dead: Season Two – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Walking Dead: The Complete First Season – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Walking Dead: The Final Season – Season Pass- $7.99 (prix de base : $19.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Trek to Yomi – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Triangle Strategy – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Tunic – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base : $16.99)

– Uno – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Unpacking – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Unravel Two – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Unruly Heroes – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Unsighted – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Vampyr – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Void Bastards – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base : $19.99)

– West of Loathing – $5.50 (prix de base : $11.00)

– Witcheye – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base : $15.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Xenoblade Chronicles 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base : $29.99)