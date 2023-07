Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Prince of Persia The Lost Crown – 15.6GB

Nobunaga’s Ambition: Awakening – 9.1GB

Radiant Tale – 6.0GB

Strike Team Gladius – 4.2GB

Sword & Fairy Inn 2 – 3.8GB

Pinball FX – 2.1GB

Wathitdew Record Game Studio Battlefield – 2.1GB

Super Intern Story – 1.6GB

Madshot – 1.4GB

Corbid! A Colorful Adventure – 1.0GB

Mirrored Souls – 980MB

Venba – 932MB

Mr. Run and Jump – 792MB

Bunker 21 Extended Edition – 786MB

Punch a Bunch – 700MB

Chickenoidz Super Party – 623MB

Medal of Guardians – 600MB

Armored Lab Force Vulvehicles – 530MB

Silent Paws – 509MB

Chaos Galaxy – 508MB

City Limits – 400MB

The Past Within – 385MB

Super Box Delivery: Beyond the Horizon – 271MB

Sandream – 269MB

Garlic – 233MB

Family Jigsaw Puzzle: Classic Mosaic Puzzles – 229MB

Necrosmith – 211MB

Gimmick Special Edition – 204MB

Magic Exposure – Yuri Visual Novel – 149MB

Stuck With Naughty Housewives – 132MB

Luna & Monsters Tower Defense -The deprived magical kingdom- – 131MB

Crafting Block World: Magic Dungeons Adventure – 124MB

Rainbow Snake – 119MB

Feeble Light – 73MB

Haunted Hell House – 62MB

Swords & Bones 2 – 60MB