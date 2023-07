Cela fait désormais 10 ans qu’Ubisoft a sorti Assassin’s Creed : Black Flag, à la belle époque de la Wii U et consorts.

Il semblerait que ce temps du remake soit bientôt arrivé pour cet opus. Kotaku a appris de « deux sources familières avec les projets d’Ubisoft, qui ont demandé à ne pas être nommées parce qu’elles n’étaient pas autorisées à en parler » que l’éditeur en est actuellement aux premières étapes du remake d’Assassin’s Creed : Black Flag. La sortie du jeu n’est pas prévue avant « au moins quelques années » et Ubisoft Singapour est fortement impliqué dans le développement du remake.

Assassin’s Creed: Black Flag est le quatrième opus de la célèbre franchise de jeux vidéo Assassin’s Creed, développé par Ubisoft Montréal et sorti initialement en 2013. Le jeu est disponible depuis sur diverses plateformes, dont PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

L’intrigue de Black Flag se déroule au XVIIIe siècle, à l’apogée de l’âge d’or de la piraterie dans les Caraïbes. Le joueur incarne Edward Kenway, un pirate britannique qui se retrouve plongé dans le conflit ancestral entre les Assassins et les Templiers. Le jeu propose un mélange captivant d’exploration en monde ouvert, de combats navals, de piraterie et d’infiltration. L’une des caractéristiques les plus remarquables de Black Flag est son système de navigation et de combat naval. Les joueurs peuvent prendre le contrôle de leur propre navire, le Jackdaw, et partir à l’aventure sur les mers des Caraïbes. Ils peuvent attaquer d’autres navires, explorer des îles, plonger à la recherche de trésors et améliorer leur navire au fur et à mesure de leur progression.

Le jeu propose également une grande variété de missions principales et secondaires. Les missions principales font progresser l’histoire principale du jeu et permettent au joueur de découvrir l’univers d’Assassin’s Creed, tandis que les missions secondaires offrent des défis supplémentaires et permettent d’explorer davantage le monde ouvert. En tant qu’Assassin, Edward Kenway dispose d’un large éventail d’aptitudes et d’armes pour affronter ses ennemis. Il peut utiliser sa lame secrète pour des assassinats furtifs, se battre avec un large éventail d’armes à feu et d’armes blanches, et utiliser des tactiques d’infiltration pour éliminer ses cibles.

L’environnement des Caraïbes dans Assassin’s Creed: Black Flag est riche et détaillé, offrant aux joueurs des paysages magnifiques, des villes animées, des jungles luxuriantes et des grottes mystérieuses à explorer. Le jeu présente par ailleurs un certain nombre de personnages historiques, tels que le pirate Barbe Noire, le capitaine Kidd et le gouverneur Woodes Rogers. En plus de l’histoire principale, le jeu propose également une composante multijoueur, où les joueurs peuvent s’affronter dans des modes de jeu compétitifs. Cependant, il est important de noter que le mode multijoueur d’Assassin’s Creed: Black Flag n’est plus aussi actif depuis la sortie du jeu.

