Dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de la série animée Naruto, Bandai-Namco et CyberConnect 2 travaillent sur un nouveau jeu vidéo Naruto : NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS. Avec ce jeu, les fans de la série se voient promettre rien de moins que le jeu définitif Naruto Ultimate Storm, avec le plus grand nombre de personnages jouables de la série.

Lors de l’Anime Expo 2023 qui se déroule aujourd’hui, Bandai Namco a dévoilé de nouvelles informations sur le jeu Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections – en particulier concernant un nouveau mode histoire mettant en scène Boruto ainsi que deux nouveaux personnages Nanashi et Merz.

Sur le plan scénaristique, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS proposera une sélection des meilleurs moments des jeux Naruto Ultimate Ninja Storm précédents, mais aussi une toute nouvelle histoire mettant en scène Boruto en tant que protagoniste, créée spécifiquement pour ce jeu. Dans ce mode histoire, Boruto rencontre Nanashi, un navigateur du célèbre jeu en ligne Ninja Heroes. Cette rencontre déclenche divers événements qui les entraînent dans une bataille impliquant l’ensemble du monde des ninjas. En fin de compte, il s’agira de savoir si Boruto peut arrêter la crise de la cinquième grande guerre ninja. Et à ce propos, Merz est un homme mystérieux qui a l’intention de déclencher la guerre. On voit même Naruto et Sasuke s’affronter à un moment donné. Nanashi et Merz sont les deux personnages qui détiennent la clé de l’histoire.

Le lancement de Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est toujours prévu pour 2023. Aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée.